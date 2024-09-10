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Россия и Центральная Азия в июле уменьшили экспорт нефти
Россия и Центральная Азия в июле уменьшили экспорт нефти - 10.09.2024, ПРАЙМ
Россия и Центральная Азия в июле уменьшили экспорт нефти
Россия и Центральная Азия в июле снизили объем экспорта нефти на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем, до 6,4 миллиона баррелей в сутки, такая оценка | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T15:05+0300
2024-09-10T15:05+0300
2024-09-10T15:05+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в июле снизили объем экспорта нефти на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем, до 6,4 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в сентябрьском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта сырой нефти из России и Центральной Азии в июле снизился на 0,1 миллиона баррелей в сутки, или менее чем на 2% по сравнению с прошлым месяцем, в среднем до 6,4 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем 2023 года поставки выросли на 256 тысяч баррелей в сутки, или на 4%. При этом экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в июле показал рост на 288 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, или на 13%, до 2,5 миллиона баррелей в сутки. А по сравнению с 2023 годом поставки снизились на 23 тысячи баррелей в сутки, или на 1%. ОПЕК также сообщает, что Россия остается главным поставщиком нефти в Китай. Однако в июле ее доля в импорте КНР составила 17,6%, снизившись с 18% месяцем ранее. При этом РФ в июле сохранила долю в индийских закупках нефти на уровне 45%.
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опек, россия, нефть
Энергетика, ОПЕК, РОССИЯ, Нефть
Россия и Центральная Азия в июле уменьшили экспорт нефти
ОПЕК: РФ и Центральная Азия в июле уменьшили экспорт нефти до 6,4 млн б/с
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в июле снизили объем экспорта нефти на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем, до 6,4 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в сентябрьском докладе ОПЕК.
"Общий объем экспорта сырой нефти из России и Центральной Азии в июле снизился на 0,1 миллиона баррелей в сутки, или менее чем на 2% по сравнению с прошлым месяцем, в среднем до 6,4 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе.
Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем 2023 года поставки выросли на 256 тысяч баррелей в сутки, или на 4%.
При этом экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в июле показал рост на 288 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, или на 13%, до 2,5 миллиона баррелей в сутки. А по сравнению с 2023 годом поставки снизились на 23 тысячи баррелей в сутки, или на 1%.
ОПЕК также сообщает, что Россия остается главным поставщиком нефти в Китай. Однако в июле ее доля в импорте КНР составила 17,6%, снизившись с 18% месяцем ранее. При этом РФ в июле сохранила долю в индийских закупках нефти на уровне 45%.