Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Центральная Азия в июле уменьшили экспорт нефти - 10.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240910/opek-851478208.html
Россия и Центральная Азия в июле уменьшили экспорт нефти
Россия и Центральная Азия в июле уменьшили экспорт нефти - 10.09.2024, ПРАЙМ
Россия и Центральная Азия в июле уменьшили экспорт нефти
Россия и Центральная Азия в июле снизили объем экспорта нефти на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем, до 6,4 миллиона баррелей в сутки, такая оценка | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T15:05+0300
2024-09-10T15:05+0300
энергетика
опек
россия
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в июле снизили объем экспорта нефти на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем, до 6,4 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в сентябрьском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта сырой нефти из России и Центральной Азии в июле снизился на 0,1 миллиона баррелей в сутки, или менее чем на 2% по сравнению с прошлым месяцем, в среднем до 6,4 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем 2023 года поставки выросли на 256 тысяч баррелей в сутки, или на 4%. При этом экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в июле показал рост на 288 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, или на 13%, до 2,5 миллиона баррелей в сутки. А по сравнению с 2023 годом поставки снизились на 23 тысячи баррелей в сутки, или на 1%. ОПЕК также сообщает, что Россия остается главным поставщиком нефти в Китай. Однако в июле ее доля в импорте КНР составила 17,6%, снизившись с 18% месяцем ранее. При этом РФ в июле сохранила долю в индийских закупках нефти на уровне 45%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09710dcf9bec308a35a88bd33a78737a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
опек, россия, нефть
Энергетика, ОПЕК, РОССИЯ, Нефть
15:05 10.09.2024
 
Россия и Центральная Азия в июле уменьшили экспорт нефти

ОПЕК: РФ и Центральная Азия в июле уменьшили экспорт нефти до 6,4 млн б/с

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в июле снизили объем экспорта нефти на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем, до 6,4 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в сентябрьском докладе ОПЕК.
"Общий объем экспорта сырой нефти из России и Центральной Азии в июле снизился на 0,1 миллиона баррелей в сутки, или менее чем на 2% по сравнению с прошлым месяцем, в среднем до 6,4 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе.
Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем 2023 года поставки выросли на 256 тысяч баррелей в сутки, или на 4%.
При этом экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в июле показал рост на 288 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, или на 13%, до 2,5 миллиона баррелей в сутки. А по сравнению с 2023 годом поставки снизились на 23 тысячи баррелей в сутки, или на 1%.
ОПЕК также сообщает, что Россия остается главным поставщиком нефти в Китай. Однако в июле ее доля в импорте КНР составила 17,6%, снизившись с 18% месяцем ранее. При этом РФ в июле сохранила долю в индийских закупках нефти на уровне 45%.
 
ЭнергетикаОПЕКРОССИЯНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала