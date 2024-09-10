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Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году - 10.09.2024, ПРАЙМ

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году на 90 тысяч баррелей в сутки, до 35,64 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T19:28+0300

2024-09-10T19:28+0300

2024-09-10T19:55+0300

энергетика

нефть

минэнерго сша

опек

добыча нефти

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2024 году на 90 тысяч баррелей в сутки, до 35,64 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. По данным министерства, добыча нефти альянса в 2024 году теперь снизится на 1,43 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2023 годом, до 35,64 миллиона. При этом месяцем ранее минэнерго США прогнозировало снижение на 1,34 миллиона, до 35,73 миллиона баррелей в сутки. В 2025 году министерство ожидает восстановление нефтедобычи ОПЕК+ на 850 тысяч баррелей в сутки, до 36,49 миллиона. Это на 20 тысяч баррелей в сутки меньше, чем ожидалось в августе.Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. Введенные чуть позднее сокращения - еще на 2,2 миллиона - сначала было решено постепенно сводить на нет с октября, но 5 сентября ОПЕК+ на основе анализа рынка нефти передвинул планы по увеличению добычи на декабрь.

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нефть, минэнерго сша, опек, добыча нефти