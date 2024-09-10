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В Минэнерго США оценили действия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
В Минэнерго США оценили действия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти - 10.09.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго США оценили действия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Действия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти относительно быстро вернут мировые цены в диапазон 80-90 долларов за баррель Brent, следует из ежемесячного... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T19:33+0300
2024-09-10T19:33+0300
2024-09-10T19:34+0300
энергетика
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Действия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти относительно быстро вернут мировые цены в диапазон 80-90 долларов за баррель Brent, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. "Средняя спотовая цена на нефть марки Brent в августе составила 82 доллара за баррель, что стало восьмым месяцем подряд, когда средняя цена находилась в диапазоне 80-90 долларов за баррель. Несмотря на падение спотовой цены на нефть Brent до 73 долларов за баррель 6 сентября, мы ожидаем, что продолжающееся сокращение мировых запасов нефти, вызванное сокращением добычи ОПЕК+, довольно быстро вернет цену в этот диапазон", – говорится в прогнозе. Цена ноябрьского фьючерса нефти марки Brent во вторник опустилась ниже 69 долларов за баррель впервые с 1 декабря 2021 года. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее – еще на 2,2 миллиона – планируется постепенно отменять с декабря.
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нефть, минэнерго сша, опек, добыча нефти
Энергетика, Нефть, Минэнерго США, ОПЕК, добыча нефти
В Минэнерго США оценили действия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Минэнерго США: снижение ОПЕК+ нефтедобычи вернет цены к $80-90 за баррель
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Действия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти относительно быстро вернут мировые цены в диапазон 80-90 долларов за баррель Brent, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.
"Средняя спотовая цена на нефть марки Brent в августе составила 82 доллара за баррель, что стало восьмым месяцем подряд, когда средняя цена находилась в диапазоне 80-90 долларов за баррель. Несмотря на падение спотовой цены на нефть Brent до 73 долларов за баррель 6 сентября, мы ожидаем, что продолжающееся сокращение мировых запасов нефти, вызванное сокращением добычи ОПЕК+, довольно быстро вернет цену в этот диапазон", – говорится в прогнозе.
Цена ноябрьского фьючерса нефти марки Brent во вторник опустилась ниже 69 долларов за баррель впервые с 1 декабря 2021 года.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее – еще на 2,2 миллиона – планируется постепенно отменять с декабря.
Минэнерго США повысило прогноз по мировому спросу на нефть