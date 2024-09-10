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"России есть чем ответить": депутат Госдумы предупредил США - 10.09.2024, ПРАЙМ
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"России есть чем ответить": депутат Госдумы предупредил США
"России есть чем ответить": депутат Госдумы предупредил США - 10.09.2024, ПРАЙМ
"России есть чем ответить": депутат Госдумы предупредил США
Если Лондон и Вашингтон одобрят удары краинских военных по российским территориям, Россия будет готова дать соответствующий ответ, заявил депутат Госдумы от... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T17:06+0300
2024-09-10T17:06+0300
спецоперация на украине
россия
сша
великобритания
военная помощь украине
ракетный удар
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Если Лондон и Вашингтон одобрят удары краинских военных по российским территориям, Россия будет готова дать соответствующий ответ, заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов.Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что действующий американский президент Джо Байден собирается обсудить с британским премьером Киром Стармером потенциальные удары "вглубь" России поставленным западными государствами оружием."США являются поджигателями войны. Коллективный Запад спонсирует нацистский режим Зеленского точно так же, как спонсировали режим Гитлера. Тем не менее России есть чем ответить в военном плане. Уверен, что наш ответ будет разрушителен не только для украинских бандеровцев, но и для самих западных элит", - подчеркнул депутат в беседе с новостным агентством РИА Новости.Он также добавил, что Москва предлагала проведение переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, однако это не является истинной целью Запада."Им выгодно кровопролитие, выгодно зарабатывать деньги на пролитой крови, выгодно расползание НАТО. Более того, они сумасшедшие черти, получающие истинное удовольствие от того, что славяне убивают славян", - резюмировал Бабашов.
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россия, сша, великобритания, военная помощь украине, ракетный удар, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, военная помощь Украине, ракетный удар, УКРАИНА
17:06 10.09.2024
 
"России есть чем ответить": депутат Госдумы предупредил США

Депутат Госдумы предупредил Байдена о военном ответе России

© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Если Лондон и Вашингтон одобрят удары краинских военных по российским территориям, Россия будет готова дать соответствующий ответ, заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что действующий американский президент Джо Байден собирается обсудить с британским премьером Киром Стармером потенциальные удары "вглубь" России поставленным западными государствами оружием.
"США являются поджигателями войны. Коллективный Запад спонсирует нацистский режим Зеленского точно так же, как спонсировали режим Гитлера. Тем не менее России есть чем ответить в военном плане. Уверен, что наш ответ будет разрушителен не только для украинских бандеровцев, но и для самих западных элит", - подчеркнул депутат в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Он также добавил, что Москва предлагала проведение переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, однако это не является истинной целью Запада.
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"Им выгодно кровопролитие, выгодно зарабатывать деньги на пролитой крови, выгодно расползание НАТО. Более того, они сумасшедшие черти, получающие истинное удовольствие от того, что славяне убивают славян", - резюмировал Бабашов.
 
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