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Сдвиг в настроениях. На Украине растет число согласных на переговоры - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Сдвиг в настроениях. На Украине растет число согласных на переговоры
Сдвиг в настроениях. На Украине растет число согласных на переговоры - 10.09.2024, ПРАЙМ
Сдвиг в настроениях. На Украине растет число согласных на переговоры
На Украине после провала прошлогоднего наступления ВСУ стало больше людей, выступающих за переговоры с Россией, причем неизбежные территориальные уступки... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T16:00+0300
2024-09-10T16:00+0300
спецоперация на украине
украина
россия
всу
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. На Украине после провала прошлогоднего наступления ВСУ стало больше людей, выступающих за переговоры с Россией, причем неизбежные территориальные уступки сторонников мира не смущают, пишет The Wall Street Journal..Издание уточняет, что поддержка идеи переговоров растет, но большинство по-прежнему за продолжение боевых действий.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом среди ветеранов и военнослужащих только 18% поддерживают идею завершения конфликта путем переговоров. А 15% готовы присоединиться к вооруженным акциям протеста, если будет подписан мирный договор, который они не одобрят."Хотя опросы показывают, что украинская общественность в большинстве своем по-прежнему скептически настроена в отношении сделок с Россией, многие, особенно молодые люди, готовы принять мир не на лучших условиях, чтобы остановить конфликт", — говорится в публикации.Как считают эксперты, сдвиг в настроениях украинского народа дал Владимиру Зеленскому возможность заключить какую-нибудь сделку, однако любая договоренность о прекращении огня сопряжена со значительным политическим риском.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, россия, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ
16:00 10.09.2024
 
Сдвиг в настроениях. На Украине растет число согласных на переговоры

WSJ: многие украинцы задумываются, не пора ли начать договариваться с Россией

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. На Украине после провала прошлогоднего наступления ВСУ стало больше людей, выступающих за переговоры с Россией, причем неизбежные территориальные уступки сторонников мира не смущают, пишет The Wall Street Journal..
Издание уточняет, что поддержка идеи переговоров растет, но большинство по-прежнему за продолжение боевых действий.
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При этом среди ветеранов и военнослужащих только 18% поддерживают идею завершения конфликта путем переговоров. А 15% готовы присоединиться к вооруженным акциям протеста, если будет подписан мирный договор, который они не одобрят.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
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"Хотя опросы показывают, что украинская общественность в большинстве своем по-прежнему скептически настроена в отношении сделок с Россией, многие, особенно молодые люди, готовы принять мир не на лучших условиях, чтобы остановить конфликт", — говорится в публикации.
Как считают эксперты, сдвиг в настроениях украинского народа дал Владимиру Зеленскому возможность заключить какую-нибудь сделку, однако любая договоренность о прекращении огня сопряжена со значительным политическим риском.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯВСУ
 
 
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