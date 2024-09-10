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В Кремле рассказали о перспективах отбросить ВСУ из Курской области
В Кремле рассказали о перспективах отбросить ВСУ из Курской области - 10.09.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о перспективах отбросить ВСУ из Курской области
У российских военных есть планы по вытеснению противника из Курской области, однако их нельзя обсуждать публично. Об этом заявил пресс-секретарь главы... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T12:45+0300
2024-09-10T12:45+0300
2024-09-10T12:45+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. У российских военных есть планы по вытеснению противника из Курской области, однако их нельзя обсуждать публично. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично", - отметил официальный представитель Кремля.Песков также добавил, что российские военные приобрели значительный опыт во взаимодействии с беспилотниками и достигли хороших результатов.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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В Кремле рассказали о перспективах отбросить ВСУ из Курской области
Песков о сроках по отброске ВСУ из Курска: у российских военных есть планы
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. У российских военных есть планы по вытеснению противника из Курской области, однако их нельзя обсуждать публично. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично", - отметил официальный представитель Кремля.
Песков также добавил, что российские военные приобрели значительный опыт во взаимодействии с беспилотниками и достигли хороших результатов.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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