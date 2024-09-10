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"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки - 10.09.2024, ПРАЙМ
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"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки
"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки
Освобождение Новогродовки российскими войсками стало одним из крупных провалов Вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил в социальной сети Х журналист из... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T09:25+0300
2024-09-10T09:25+0300
спецоперация на украине
германия
всу
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Освобождение Новогродовки российскими войсками стало одним из крупных провалов Вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил в социальной сети Х журналист из Германии Юлиан Репке."Трехдневная потеря Новогродовки украинскими военными – один из крупных стратегических и тактических провалов в этом году. Возможно, самый крупный", — отметил он в публикации.Ранее 8 сентября Министерство обороны России сообщило об освобождении российскими военными Новогродовки. Новогородовка расположена на линии Селидово-Новородовка-Гродовка и является стратегически важным населенным пунктом на западе ДНР. Ее освобождение позволяет российским войскам двигаться в направлении Красноармейска (Покровска), а также атаковать кураховскую группировку ВСУ.Осовобождение населенного пункта создает серьезные вызовы для украинской армии, которая столкнулась с потерей стратегически важного территориального объекта и нарушением оборонительной линии.
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германия, всу
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, ВСУ
09:25 10.09.2024
 
"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки

Немецкий журналист Репке назвал сдачу Новогродовки крупным провалом ВСУ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Освобождение Новогродовки российскими войсками стало одним из крупных провалов Вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил в социальной сети Х журналист из Германии Юлиан Репке.
"Трехдневная потеря Новогродовки украинскими военными – один из крупных стратегических и тактических провалов в этом году. Возможно, самый крупный", — отметил он в публикации.
Ранее 8 сентября Министерство обороны России сообщило об освобождении российскими военными Новогродовки.
Новогородовка расположена на линии Селидово-Новородовка-Гродовка и является стратегически важным населенным пунктом на западе ДНР. Ее освобождение позволяет российским войскам двигаться в направлении Красноармейска (Покровска), а также атаковать кураховскую группировку ВСУ.
Осовобождение населенного пункта создает серьезные вызовы для украинской армии, которая столкнулась с потерей стратегически важного территориального объекта и нарушением оборонительной линии.
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