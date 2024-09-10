https://1prime.ru/20240910/proval-851469021.html

"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки

"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки - 10.09.2024, ПРАЙМ

"Самый крупный провал". В Германии высказались об освобождении Новогродовки

Освобождение Новогродовки российскими войсками стало одним из крупных провалов Вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил в социальной сети Х журналист из... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T09:25+0300

2024-09-10T09:25+0300

2024-09-10T09:25+0300

спецоперация на украине

германия

всу

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Освобождение Новогродовки российскими войсками стало одним из крупных провалов Вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил в социальной сети Х журналист из Германии Юлиан Репке."Трехдневная потеря Новогродовки украинскими военными – один из крупных стратегических и тактических провалов в этом году. Возможно, самый крупный", — отметил он в публикации.Ранее 8 сентября Министерство обороны России сообщило об освобождении российскими военными Новогродовки. Новогородовка расположена на линии Селидово-Новородовка-Гродовка и является стратегически важным населенным пунктом на западе ДНР. Ее освобождение позволяет российским войскам двигаться в направлении Красноармейска (Покровска), а также атаковать кураховскую группировку ВСУ.Осовобождение населенного пункта создает серьезные вызовы для украинской армии, которая столкнулась с потерей стратегически важного территориального объекта и нарушением оборонительной линии.

https://1prime.ru/20240909/sholts-851464036.html

германия

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германия, всу