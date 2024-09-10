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Река смерти. Украинские мужчины идут на риск, чтобы попасть в Европу

Река смерти. Украинские мужчины идут на риск, чтобы попасть в Европу - 10.09.2024, ПРАЙМ

Река смерти. Украинские мужчины идут на риск, чтобы попасть в Европу

Украина ужесточает меры по предотвращению пересечения границы через реку Тиса — тысячи украинцев пытаются переплыть реку, чтобы избежать призыва в армию, пишет... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T12:15+0300

2024-09-10T12:15+0300

2024-09-10T12:15+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Украина ужесточает меры по предотвращению пересечения границы через реку Тиса — тысячи украинцев пытаются переплыть реку, чтобы избежать призыва в армию, пишет британское издание The Economist.С начала конфликта в реке утонули по меньшей мере 33 человек. Украинцы, которым запрещено покидать страну, рискуют жизнью, пытаясь переплыть реку. Власти публикуют фото и видео с телами погибших, чтобы предотвратить попытки пересечения границы.Большинство попыток пересечения границы происходит из Закарпатья, где контрабанда была основным источником дохода. Стоимость нелегального пересечения границы варьируется от 3 тысяч до 12 тысяч долларов с человека.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПроводники, занимающиеся нелегальной переправкой, жалуются на усиление контроля и увеличение числа солдат на границе. Усиление контроля на границе может привести к увеличению числа утонувших и увеличению числа нелегальных мигрантов.Один из контрабандистов утверждает, что река является удобным маршрутом для переправы. Он переправляет людей через реку, чтобы навестить родственников, и его маршруты занимают всего пару часов.Пограничная служба Украины заявляет, что новые средства защиты и беспилотники останавливают большинство нарушителей. При этом украинцы, которым все же посчастливилось переправиться через реку, могут получить помощь от местных жителей и продолжить свой путь в Европу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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