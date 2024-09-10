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Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается из-за дешевеющей нефти

Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается из-за дешевеющей нефти - 10.09.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается из-за дешевеющей нефти

Курс рубля снижается против юаня за счёт нефти, дешевеющей на минимумы с конца 2021 года, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T18:02+0300

2024-09-10T18:02+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс рубля снижается против юаня за счёт нефти, дешевеющей на минимумы с конца 2021 года, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.41 мск растет на 4 копейки, до 12,69 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,63-12,76 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 80,2 миллиарда рублей. А официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 72,74 копейки по отношению к отметке днём ранее, до 91,11 рубля. Курс рубля к юаню на Московской бирже слабеет под негативным воздействием психологического фактора в виде падения рынка нефти ниже 70 долларов за баррель сорта Brent – впервые с декабря 2021 года. Стоимость нефти падает на 3,4%, до 69,4 доллара за баррель сорта Brent. "Рубль слабеет на фоне падения цен на нефть и возможных дисбалансов с поступлением юаневой ликвидности", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Обозначенный ранее для биржевого курса сценарий на эту неделю остается в силе: проверка на прочность максимума с апреля, установленного на прошлой неделе на отметке 12,9 рубля за юань, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Что же касается курса доллара, то на внебиржевом рынке он пока может оставаться в пределах 87-92 рублей, полагает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Сейчас он все ближе к верхней границе указанного коридора, игроки рынка видели подобное несколько недель назад", - добавляет он. "Мы ожидаем, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению российской валюты, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и смягчением параметров указа об обязательном возврате валютной выручки, упрощающем расчеты для экспортеров. Курс к концу года может приблизиться к 93 рублям за доллар и 12,8 рубля за юань", - резюмирует Федосов.

https://1prime.ru/20240910/rubl-851468474.html

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россия, мосбиржа, курс юаня, биржевые торги