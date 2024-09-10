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Рубль немного снизился против юаня на фоне сильного падения рынка нефти - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Рубль немного снизился против юаня на фоне сильного падения рынка нефти
Рубль немного снизился против юаня на фоне сильного падения рынка нефти - 10.09.2024, ПРАЙМ
Рубль немного снизился против юаня на фоне сильного падения рынка нефти
Рубль немного снизился против юаня во вторник на фоне сильного падения рынка нефти, китайская валюта прибавила в весе третью сессию подряд, следует из данных... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T22:08+0300
2024-09-10T22:08+0300
китайский юань
биржевые торги
мосбиржа
курс юаня
рубль
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Рубль немного снизился против юаня во вторник на фоне сильного падения рынка нефти, китайская валюта прибавила в весе третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, до 12,68 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 81,9 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 90,65 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ Курс рубля к юаню на Московской бирже преимущественно слабел под негативным воздействием психологического фактора в виде падения рынка нефти ниже 70 долларов за баррель сорта Brent - впервые с декабря 2021 года. "Рубль слабеет на фоне падения цен на нефть, возможных дисбалансов с поступлением юаневой ликвидности, а также перспективами дополнительного влияния обновленных параметров покупки валюты по бюджетному правилу", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.41 мск падала на 3,4%, до 69,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 101,6 пункта. ПРОГНОЗЫ На рубль давит, с одной стороны, спад экспортной выручки в результате снижения цен на нефть в июле-августе, с другой - восстановление спроса на инвалюту со стороны импортеров по мере налаживания альтернативных денежно-товарных каналов, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Жесткий курс ДКП ЦБ РФ сдерживает девальвационный импульс. Завтрашние данные по инфляции в США могут оказать влияние на доллар и поведение сырьевых цен. В середине недели курс юаня на Мосбирже может двигаться в пределах 12,4-12,8 рубля, доллар может подобраться ближе к 92 рублям", - оценивает он. На валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению российской валюты, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и смягчением параметров указа об обязательном возврате валютной выручки, упрощающим расчеты для экспортеров, считает Федосов из УК "Первая".
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биржевые торги, мосбиржа, курс юаня, рубль
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, курс юаня, рубль
22:08 10.09.2024
 
Рубль немного снизился против юаня на фоне сильного падения рынка нефти

Рубль на Мосбирже немного снизился к юаню во вторник на фоне падения рынка нефти

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Рубль немного снизился против юаня во вторник на фоне сильного падения рынка нефти, китайская валюта прибавила в весе третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, до 12,68 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 81,9 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 90,65 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ

Курс рубля к юаню на Московской бирже преимущественно слабел под негативным воздействием психологического фактора в виде падения рынка нефти ниже 70 долларов за баррель сорта Brent - впервые с декабря 2021 года.
"Рубль слабеет на фоне падения цен на нефть, возможных дисбалансов с поступлением юаневой ликвидности, а также перспективами дополнительного влияния обновленных параметров покупки валюты по бюджетному правилу", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.41 мск падала на 3,4%, до 69,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 101,6 пункта.

ПРОГНОЗЫ

На рубль давит, с одной стороны, спад экспортной выручки в результате снижения цен на нефть в июле-августе, с другой - восстановление спроса на инвалюту со стороны импортеров по мере налаживания альтернативных денежно-товарных каналов, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Жесткий курс ДКП ЦБ РФ сдерживает девальвационный импульс. Завтрашние данные по инфляции в США могут оказать влияние на доллар и поведение сырьевых цен. В середине недели курс юаня на Мосбирже может двигаться в пределах 12,4-12,8 рубля, доллар может подобраться ближе к 92 рублям", - оценивает он.
На валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению российской валюты, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и смягчением параметров указа об обязательном возврате валютной выручки, упрощающим расчеты для экспортеров, считает Федосов из УК "Первая".
Котировки, сток
Российский рынок акций снизился, отыграв падение цены на нефть
20:46
 
Китайский юаньбиржевые торгиМосбиржакурс юанярубль
 
 
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