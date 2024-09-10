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Рубль немного снизился против юаня на фоне сильного падения рынка нефти

Рубль немного снизился против юаня на фоне сильного падения рынка нефти - 10.09.2024, ПРАЙМ

Рубль немного снизился против юаня на фоне сильного падения рынка нефти

Рубль немного снизился против юаня во вторник на фоне сильного падения рынка нефти, китайская валюта прибавила в весе третью сессию подряд, следует из данных... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T22:08+0300

2024-09-10T22:08+0300

2024-09-10T22:08+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Рубль немного снизился против юаня во вторник на фоне сильного падения рынка нефти, китайская валюта прибавила в весе третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, до 12,68 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 81,9 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 90,65 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ Курс рубля к юаню на Московской бирже преимущественно слабел под негативным воздействием психологического фактора в виде падения рынка нефти ниже 70 долларов за баррель сорта Brent - впервые с декабря 2021 года. "Рубль слабеет на фоне падения цен на нефть, возможных дисбалансов с поступлением юаневой ликвидности, а также перспективами дополнительного влияния обновленных параметров покупки валюты по бюджетному правилу", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.41 мск падала на 3,4%, до 69,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 101,6 пункта. ПРОГНОЗЫ На рубль давит, с одной стороны, спад экспортной выручки в результате снижения цен на нефть в июле-августе, с другой - восстановление спроса на инвалюту со стороны импортеров по мере налаживания альтернативных денежно-товарных каналов, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Жесткий курс ДКП ЦБ РФ сдерживает девальвационный импульс. Завтрашние данные по инфляции в США могут оказать влияние на доллар и поведение сырьевых цен. В середине недели курс юаня на Мосбирже может двигаться в пределах 12,4-12,8 рубля, доллар может подобраться ближе к 92 рублям", - оценивает он. На валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению российской валюты, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и смягчением параметров указа об обязательном возврате валютной выручки, упрощающим расчеты для экспортеров, считает Федосов из УК "Первая".

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биржевые торги, мосбиржа, курс юаня, рубль