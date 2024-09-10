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Смягчить падение. Раскрыто, почему Шольц вдруг заговорил о мире
Смягчить падение. Раскрыто, почему Шольц вдруг заговорил о мире - 10.09.2024, ПРАЙМ
Смягчить падение. Раскрыто, почему Шольц вдруг заговорил о мире
Канцлер Германии Олаф Шольц вдруг захотел ускорить мирные переговоры по Украине и даже одобрил участие Путина в них, но отнюдь не бескорыстно, пишет британское... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T13:39+0300
2024-09-10T13:39+0300
2024-09-10T13:39+0300
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц вдруг захотел ускорить мирные переговоры по Украине и даже одобрил участие Путина в них, но отнюдь не бескорыстно, пишет британское издание The Spectator.Заявлению Шольца о желании ускорить мирные переговоры и включить Россию в процесс предшествовала его встреча с Владимиром Зеленским во Франкфурте, где они обсудили совместные усилия по достижению мира, возможные дальнейшие шаги перед вторым раундом мирных переговоров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ июне в Швейцарии прошел саммит мира, где обсуждались условия Зеленского для переговоров с Россией. Россия не участвовала в мероприятии, хотя Швейцария выразила готовность пригласить Москву. Кремль не оценил результаты саммита как значимые.Сам Зеленский надеется на готовность к переговорам к ноябрю и на участие России.!Если же вернуться в Германию, то и Шольц отнюдь не бескорыстно одобрил участие Путина в будущих переговорах", — отмечается в статье. Результаты выборов в Тюрингии и Саксонии показали снижение поддержки СДПГ и коалиции. Опрос ZDF показал, что 72% немцев считают правительство Шольца неэффективным.Набирают популярность "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт", которые поддерживают прекращение поддержки Украины и улучшение отношений с Россией.На этом фоне Шольц стремится смягчить падение поддержки своей коалиции, меняя тактику по Украине. Ожидается, что изменение подхода к украинскому вопросу может временно остановить отток избирателей от коалиции, хотя, как отмечает автор, двенадцать месяцев, остающиеся до очередных федеральных выборов, недостаточно для полного исправления ситуацииПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, германия, россия, олаф шольц, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Олаф Шольц, Владимир Зеленский
Смягчить падение. Раскрыто, почему Шольц вдруг заговорил о мире
The Spectator: Шольц надоел немцам с поддержкой Киева и захотел переговоров
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ.
Канцлер Германии Олаф Шольц вдруг захотел ускорить мирные переговоры по Украине и даже одобрил участие Путина в них, но отнюдь не бескорыстно, пишет британское издание The Spectator
.
Заявлению Шольца о желании ускорить мирные переговоры и включить Россию в процесс предшествовала его встреча с Владимиром Зеленским во Франкфурте, где они обсудили совместные усилия по достижению мира, возможные дальнейшие шаги перед вторым раундом мирных переговоров.
В июне в Швейцарии прошел саммит мира, где обсуждались условия Зеленского для переговоров с Россией. Россия не участвовала в мероприятии, хотя Швейцария выразила готовность пригласить Москву. Кремль не оценил результаты саммита как значимые.
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Сам Зеленский надеется на готовность к переговорам к ноябрю и на участие России.
!Если же вернуться в Германию, то и Шольц отнюдь не бескорыстно одобрил участие Путина в будущих переговорах", — отмечается в статье. Результаты выборов в Тюрингии и Саксонии показали снижение поддержки СДПГ и коалиции. Опрос ZDF показал, что 72% немцев считают правительство Шольца неэффективным.
Набирают популярность "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт", которые поддерживают прекращение поддержки Украины и улучшение отношений с Россией.
На этом фоне Шольц стремится смягчить падение поддержки своей коалиции, меняя тактику по Украине. Ожидается, что изменение подхода к украинскому вопросу может временно остановить отток избирателей от коалиции, хотя, как отмечает автор, двенадцать месяцев, остающиеся до очередных федеральных выборов, недостаточно для полного исправления ситуации