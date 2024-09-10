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Шойгу: Россия не будет вести переговоры, пока ВСУ в Курской области

Шойгу: Россия не будет вести переговоры, пока ВСУ в Курской области - 10.09.2024, ПРАЙМ

Шойгу: Россия не будет вести переговоры, пока ВСУ в Курской области

Россия не намерена вести каких-либо переговоров с Киевом, пока украинские террористы не будут выбиты из пределов Курской области, заявил секретарь Совбеза... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T08:40+0300

2024-09-10T08:40+0300

2024-09-10T08:40+0300

спецоперация на украине

сергей шойгу

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия не намерена вести каких-либо переговоров с Киевом, пока украинские террористы не будут выбиты из пределов Курской области, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем, - сказал он."До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем", - добавил Шойгу.Говоря о попытке Киева захватить Курскую АЭС, секретарь Совбеза назвал это верхним уровнем терроризма."Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции - это ни что иное, как верхний уровень терроризма, я бы сказал", - отметил он.По словам Шойгу, у украинских террористов было желание и стремление взять Курскую АЭС.

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сергей шойгу, всу, украина, курская аэс