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Шойгу: Россия не будет вести переговоры, пока ВСУ в Курской области - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Шойгу: Россия не будет вести переговоры, пока ВСУ в Курской области
Шойгу: Россия не будет вести переговоры, пока ВСУ в Курской области - 10.09.2024, ПРАЙМ
Шойгу: Россия не будет вести переговоры, пока ВСУ в Курской области
Россия не намерена вести каких-либо переговоров с Киевом, пока украинские террористы не будут выбиты из пределов Курской области, заявил секретарь Совбеза... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T08:40+0300
2024-09-10T08:40+0300
спецоперация на украине
сергей шойгу
всу
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия не намерена вести каких-либо переговоров с Киевом, пока украинские террористы не будут выбиты из пределов Курской области, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем, - сказал он."До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем", - добавил Шойгу.Говоря о попытке Киева захватить Курскую АЭС, секретарь Совбеза назвал это верхним уровнем терроризма."Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции - это ни что иное, как верхний уровень терроризма, я бы сказал", - отметил он.По словам Шойгу, у украинских террористов было желание и стремление взять Курскую АЭС.
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сергей шойгу, всу, украина, курская аэс
Спецоперация на Украине, Сергей Шойгу, ВСУ, УКРАИНА, Курская АЭС
08:40 10.09.2024
 
Шойгу: Россия не будет вести переговоры, пока ВСУ в Курской области

Шойгу: Россия не будет вести переговоры с Киевом, пока не выбьет ВСУ из Курской области

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК
Президент Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия не намерена вести каких-либо переговоров с Киевом, пока украинские террористы не будут выбиты из пределов Курской области, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем, - сказал он.
"До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем", - добавил Шойгу.
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Говоря о попытке Киева захватить Курскую АЭС, секретарь Совбеза назвал это верхним уровнем терроризма.
"Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции - это ни что иное, как верхний уровень терроризма, я бы сказал", - отметил он.
По словам Шойгу, у украинских террористов было желание и стремление взять Курскую АЭС.
 
Спецоперация на УкраинеСергей ШойгуВСУУКРАИНАКурская АЭС
 
 
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