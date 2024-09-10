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Минэнерго США повысило прогноз по мировому спросу на нефть
Минэнерго США повысило прогноз по мировому спросу на нефть - 10.09.2024, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз по мировому спросу на нефть
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 140 тысяч баррелей в сутки, до 103,08 миллиона баррелей в сутки, а на 2025 год - на 50... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T19:30+0300
2024-09-10T19:30+0300
2024-09-10T19:30+0300
энергетика
нефть
минэнерго сша
мировой спрос на нефть
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 140 тысяч баррелей в сутки, до 103,08 миллиона баррелей в сутки, а на 2025 год - на 50 тысяч баррелей в сутки, до 104,6 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. В августовском докладе Минэнерго США прогнозировало, что в 2024 и 2025 году спрос на нефть в мире вырастет до 102,94 и 104,55 миллиона баррелей в сутки соответственно. Из прогноза также следует, что потребление по итогам 2023 года министерство оценивает в 102,14 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, теперь Минэнерго США ожидает, что в 2024 году спрос на нефть вырастет на 0,94 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году - на 1,52 миллиона баррелей. "Мы прогнозируем, что мировое потребление жидкого топлива увеличится на 0,9 миллиона баррелей в сутки в 2024 году и на 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2025 году", - говорится в докладе.
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нефть, минэнерго сша, мировой спрос на нефть
Энергетика, Нефть, Минэнерго США, мировой спрос на нефть
Минэнерго США повысило прогноз по мировому спросу на нефть
Минэнерго США: спрос на нефть в мире вырастет до 103,08 млн баррелей в сутки
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 140 тысяч баррелей в сутки, до 103,08 миллиона баррелей в сутки, а на 2025 год - на 50 тысяч баррелей в сутки, до 104,6 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.
В августовском докладе Минэнерго США прогнозировало, что в 2024 и 2025 году спрос на нефть в мире вырастет до 102,94 и 104,55 миллиона баррелей в сутки соответственно.
Из прогноза также следует, что потребление по итогам 2023 года министерство оценивает в 102,14 миллиона баррелей в сутки.
Таким образом, теперь Минэнерго США ожидает, что в 2024 году спрос на нефть вырастет на 0,94 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году - на 1,52 миллиона баррелей.
"Мы прогнозируем, что мировое потребление жидкого топлива увеличится на 0,9 миллиона баррелей в сутки в 2024 году и на 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2025 году", - говорится в докладе.
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