https://1prime.ru/20240910/ssha-851478194.html
ОПЕК сохранила прогноз по нефтедобыче в США в 2024 году
ОПЕК сохранила прогноз по нефтедобыче в США в 2024 году - 10.09.2024, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила прогноз по нефтедобыче в США в 2024 году
ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, по-прежнему ожидает ее на уровне 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из сентябрьского | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T15:05+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, по-прежнему ожидает ее на уровне 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из сентябрьского доклада организации. В августе ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в 2024 году на уровне 13,2 миллиона баррелей в сутки, в июле - 13,23 миллиона баррелей в сутки, а в июне и мае – 13,22 миллиона баррелей в сутки. В соответствии с сентябрьским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 0,27 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении – до среднего уровня 13,2 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2025 году добыча вырастет до среднего уровня в 13,49 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, сша, опек
Энергетика, Нефть, США, ОПЕК
ОПЕК сохранила прогноз по нефтедобыче в США в 2024 году
ОПЕК: нефтедобыча в США в 2024 оду останется на уровне 13,2 млн баррелей в сутки
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, по-прежнему ожидает ее на уровне 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из сентябрьского доклада организации.
В августе ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в 2024 году на уровне 13,2 миллиона баррелей в сутки, в июле - 13,23 миллиона баррелей в сутки, а в июне и мае – 13,22 миллиона баррелей в сутки.
В соответствии с сентябрьским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 0,27 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении – до среднего уровня 13,2 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2025 году добыча вырастет до среднего уровня в 13,49 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+