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Белый дом заверил, что США не поддерживают удары ВСУ вглубь России

Белый дом заверил, что США не поддерживают удары ВСУ вглубь России - 10.09.2024, ПРАЙМ

Белый дом заверил, что США не поддерживают удары ВСУ вглубь России

США по-прежнему не поддерживают удары украинских войск вглубь территории России, в том числе оружием американского производства, несмотря на планы президента... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T17:00+0300

2024-09-10T17:00+0300

2024-09-10T17:00+0300

вооружения

сша

белый дом

джо байден

поддержка украины

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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. США по-прежнему не поддерживают удары украинских войск вглубь территории России, в том числе оружием американского производства, несмотря на планы президента США Джо Байдена обсудить с премьером Британии Киром Стармером использование Киевом переданного Западом дальнобойного оружия. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала CNN координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно — не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход", — сказал он. Ранее во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам, что Вашингтон учитывает ряд критически важных факторов в ходе обсуждении вопроса о применении американского дальнобойного оружия для ударов ВСУ вглубь территории, РФ, включая эффективность такого решения. По словам Блинкена, Байден и Стармер планируют обсудить вопрос использования украинскими войсками дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240910/novatek-851482054.html

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сша, белый дом, джо байден, поддержка украины