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Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2024 год
Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2024 год - 10.09.2024, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2024 год
Минэнерго США незначительно повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года - на 20 тысяч баррелей в день, до 13,25 миллиона баррелей в... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T19:20+0300
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энергетика
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минэнерго США незначительно повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года - на 20 тысяч баррелей в день, до 13,25 миллиона баррелей в день, на 2025 год понизило на 20 тысяч баррелей в день, до 13,67 миллиона, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). В августе минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день, до 13,23 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 80 тысяч баррелей в день, до 13,69 миллиона. Уровень добычи нефти в США в 2023 году оценивается в 12,93 миллиона баррелей в день.EIA ожидает, что добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в октябре увеличится по сравнению с текущим месяцем на 27 тысяч баррелей в день, или на 0,3%, до 9,09 миллиона баррелей.Добыча в Пермском бассейне вырастет на две тысячи баррелей, до 6,45 миллиона, на формации Игл-Форд - на 11 тысяч, до 1,124 миллиона, на Баккеновской формации - на 12 тысяч, до 1,327 миллиона баррелей в сутки. Добыча в Аппалачском бассейне поднимется на три тысячи баррелей в сутки, до 159 тысяч.Сохранение показателя ожидается в регионе Хейнсвиль, на уровне 29 тысяч. С учетом других нефтегазовых районов общая добыча в октябре ожидается на уровне 11,199 миллиона баррелей в сутки, что на 0,3% больше значения сентября.Также EIA ожидает в октябре роста добычи газа во всех этих районах на 348 миллионов кубических футов в сутки, до 85,276 миллиарда. Общая добыча газа в США увеличится на 299 миллионов кубических футов в сутки, до 110,638 миллиарда.
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нефть, сша, добыча нефти
Энергетика, Нефть, США, добыча нефти
Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2024 год
Минэнерго США: добыча нефти в стране в 2024 г вырастет на 20 тыс баррелей в день
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минэнерго США незначительно повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года - на 20 тысяч баррелей в день, до 13,25 миллиона баррелей в день, на 2025 год понизило на 20 тысяч баррелей в день, до 13,67 миллиона, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).
В августе минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день, до 13,23 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 80 тысяч баррелей в день, до 13,69 миллиона.
Уровень добычи нефти в США в 2023 году оценивается в 12,93 миллиона баррелей в день.
EIA ожидает, что добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в октябре увеличится по сравнению с текущим месяцем на 27 тысяч баррелей в день, или на 0,3%, до 9,09 миллиона баррелей.
Добыча в Пермском бассейне вырастет на две тысячи баррелей, до 6,45 миллиона, на формации Игл-Форд - на 11 тысяч, до 1,124 миллиона, на Баккеновской формации - на 12 тысяч, до 1,327 миллиона баррелей в сутки. Добыча в Аппалачском бассейне поднимется на три тысячи баррелей в сутки, до 159 тысяч.
Сохранение показателя ожидается в регионе Хейнсвиль, на уровне 29 тысяч. С учетом других нефтегазовых районов общая добыча в октябре ожидается на уровне 11,199 миллиона баррелей в сутки, что на 0,3% больше значения сентября.
Также EIA ожидает в октябре роста добычи газа во всех этих районах на 348 миллионов кубических футов в сутки, до 85,276 миллиарда. Общая добыча газа в США увеличится на 299 миллионов кубических футов в сутки, до 110,638 миллиарда.
Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов за баррель впервые с 2021 года