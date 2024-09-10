https://1prime.ru/20240910/svo-851468777.html

В США выяснили, зачем Зеленский запер ВСУ в Курской области

В США выяснили, зачем Зеленский запер ВСУ в Курской области - 10.09.2024, ПРАЙМ

В США выяснили, зачем Зеленский запер ВСУ в Курской области

На Западе воспримут уход подразделений Вооруженных сил Украины из Курской области как провал Зеленского, поэтому он не отдает приказ к отступлению. Об этом в... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T09:32+0300

2024-09-10T09:32+0300

2024-09-10T09:33+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

всу

курская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850723223_4:0:1688:947_1920x0_80_0_0_9cb56970cdafd271f54b591368cb0ecb.jpg

МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. На Западе воспримут уход подразделений Вооруженных сил Украины из Курской области как провал Зеленского, поэтому он не отдает приказ к отступлению. Об этом в материале для издания The American Conservative рассказывает аналитик Марк Епископос.По его мнению, "одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление <...> не получится представить иначе, как провал".Поэтому "правительство Зеленского не сможет попросту собрать вещи и покинуть Курскую область", утверждается в публикации.На взгляд Епископоса, по этой причине, украинское командование и бросает под Курск все новые подразделения, игнорируя тяжелые потери и стремительное продвижение российских войск в ДНР. При этом аналитик отметил, что даже при постоянной переброске подкрепления Вооруженные силы Украины не смогут удерживать взятые под контроль территории в Курской области."Как показывает волна недавних массовых увольнений и отставок, <...> правительство Зеленского оказалось в еще более тяжелом положении", — подытожил Епископос.

https://1prime.ru/20240910/shoygu-851467928.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, всу, курская область