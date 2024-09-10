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В США выяснили, зачем Зеленский запер ВСУ в Курской области - 10.09.2024, ПРАЙМ
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В США выяснили, зачем Зеленский запер ВСУ в Курской области
В США выяснили, зачем Зеленский запер ВСУ в Курской области - 10.09.2024, ПРАЙМ
В США выяснили, зачем Зеленский запер ВСУ в Курской области
На Западе воспримут уход подразделений Вооруженных сил Украины из Курской области как провал Зеленского, поэтому он не отдает приказ к отступлению. Об этом в... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T09:32+0300
2024-09-10T09:33+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
всу
курская область
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. На Западе воспримут уход подразделений Вооруженных сил Украины из Курской области как провал Зеленского, поэтому он не отдает приказ к отступлению. Об этом в материале для издания The American Conservative рассказывает аналитик Марк Епископос.По его мнению, "одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление &lt;...&gt; не получится представить иначе, как провал".Поэтому "правительство Зеленского не сможет попросту собрать вещи и покинуть Курскую область", утверждается в публикации.На взгляд Епископоса, по этой причине, украинское командование и бросает под Курск все новые подразделения, игнорируя тяжелые потери и стремительное продвижение российских войск в ДНР. При этом аналитик отметил, что даже при постоянной переброске подкрепления Вооруженные силы Украины не смогут удерживать взятые под контроль территории в Курской области."Как показывает волна недавних массовых увольнений и отставок, &lt;...&gt; правительство Зеленского оказалось в еще более тяжелом положении", — подытожил Епископос.
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владимир зеленский, всу, курская область
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, Курская область
09:32 10.09.2024 (обновлено: 09:33 10.09.2024)
 
В США выяснили, зачем Зеленский запер ВСУ в Курской области

TAC: Запад воспримет уход ВСУ из Курской области как провал Зеленского

© Фото : Минобороны РФКадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео
Кадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. На Западе воспримут уход подразделений Вооруженных сил Украины из Курской области как провал Зеленского, поэтому он не отдает приказ к отступлению. Об этом в материале для издания The American Conservative рассказывает аналитик Марк Епископос.
По его мнению, "одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление <...> не получится представить иначе, как провал".
Поэтому "правительство Зеленского не сможет попросту собрать вещи и покинуть Курскую область", утверждается в публикации.
На взгляд Епископоса, по этой причине, украинское командование и бросает под Курск все новые подразделения, игнорируя тяжелые потери и стремительное продвижение российских войск в ДНР.
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При этом аналитик отметил, что даже при постоянной переброске подкрепления Вооруженные силы Украины не смогут удерживать взятые под контроль территории в Курской области.
"Как показывает волна недавних массовых увольнений и отставок, <...> правительство Зеленского оказалось в еще более тяжелом положении", — подытожил Епископос.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВСУКурская область
 
 
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