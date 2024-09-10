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Китай снизил импорт нефти и нарастил закупки газа
Китай снизил импорт нефти и нарастил закупки газа - 10.09.2024, ПРАЙМ
Китай снизил импорт нефти и нарастил закупки газа
Китай за январь - август текущего года снизил объем импорта нефти в натуральном выражении на 3,1%, при этом нарастил импорт природного газа на 12,3%,... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T07:55+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Китай за январь - август текущего года снизил объем импорта нефти в натуральном выражении на 3,1%, при этом нарастил импорт природного газа на 12,3%, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления страны. За отчетный период Китай импортировал 366,914 миллиона тонн нефти (снижение на 3,1%), в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 222,875 миллиарда долларов, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Отдельно в августе Китай импортировал 49,1 миллиона тонн нефти на 29,362 миллиарда долларов. Объем импорта природного газа по итогам первых восьми месяцев года составил 87,128 миллиона тонн (рост на 12,3%) на сумму 42,710 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель вырос на 1,4%). Отдельно в августе Китай импортировал 11,76 миллиона тонн природного газа на 5,813 миллиарда долларов. Импорт угля за январь - август составил 341,62 миллиона тонн (рост на 11,8%) и обошелся Китаю в 34,103 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 4,5%). Отдельно в августе Китай импортировал 45,84 миллиона тонн угля на 4,379 миллиарда долларов. По итогам прошлого года Китай нарастил объемы импорта нефти на 11%, до 564 миллионов тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 119,97 миллиона тонн, импорт угля составил 474,41 миллиона тонн (рост на 61,8%).
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китай, газ и нефть, импорт
Экономика, КИТАЙ, Газ и нефть, импорт
Китай снизил импорт нефти и нарастил закупки газа
Таможня КНР: Китай снизил импорт нефти на 3,1% и нарастил импорт газа на 12,3%
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Китай за январь - август текущего года снизил объем импорта нефти в натуральном выражении на 3,1%, при этом нарастил импорт природного газа на 12,3%, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления страны.
За отчетный период Китай импортировал 366,914 миллиона тонн нефти (снижение на 3,1%), в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 222,875 миллиарда долларов, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Отдельно в августе Китай импортировал 49,1 миллиона тонн нефти на 29,362 миллиарда долларов.
Объем импорта природного газа по итогам первых восьми месяцев года составил 87,128 миллиона тонн (рост на 12,3%) на сумму 42,710 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель вырос на 1,4%). Отдельно в августе Китай импортировал 11,76 миллиона тонн природного газа на 5,813 миллиарда долларов.
Импорт угля за январь - август составил 341,62 миллиона тонн (рост на 11,8%) и обошелся Китаю в 34,103 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 4,5%). Отдельно в августе Китай импортировал 45,84 миллиона тонн угля на 4,379 миллиарда долларов.
Qatar Energy заключила контракт с Китаем на строительство газовозов
По итогам прошлого года Китай нарастил объемы импорта нефти на 11%, до 564 миллионов тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 119,97 миллиона тонн, импорт угля составил 474,41 миллиона тонн (рост на 61,8%).