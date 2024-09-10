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"Имеет право". В Нидерландах сделали дерзкий выпад в адрес России
"Имеет право". В Нидерландах сделали дерзкий выпад в адрес России - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Имеет право". В Нидерландах сделали дерзкий выпад в адрес России
Гаага разрешает Украине использовать истребители F-16 для нанесения ударов по российской территории в рамках самообороны. Об этом заявил глава оборонного... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T13:04+0300
2024-09-10T13:04+0300
2024-09-10T13:04+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Гаага разрешает Украине использовать истребители F-16 для нанесения ударов по российской территории в рамках самообороны. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Рубен Брекелманс в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung."Украина может использовать наше вооружение на территории России для самозащиты в соответствии с международным правом. Киев имеет право на самооборону", — отметил глава ведомства.По словам Брекелманса, разрешение распространяется также на истребители F-16, которые Киев получил от Дании.Россия считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию и вовлекают НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины стали законной целью для России, так как США и НАТО непосредственно вовлечены в конфликт, обучая украинский персонал и поставляя оружие.
https://1prime.ru/20240909/bezhentsy-851445301.html
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нидерланды, россия
Спецоперация на Украине, НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯ
"Имеет право". В Нидерландах сделали дерзкий выпад в адрес России
FAZ: Нидерланды разрешили Украине наносить удары по России самолетами F-16
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Гаага разрешает Украине использовать истребители F-16 для нанесения ударов по российской территории в рамках самообороны. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Рубен Брекелманс в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Украина может использовать наше вооружение на территории России для самозащиты в соответствии с международным правом. Киев имеет право на самооборону", — отметил глава ведомства.
По словам Брекелманса, разрешение распространяется также на истребители F-16, которые Киев получил от Дании.
Россия считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию и вовлекают НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины стали законной целью для России, так как США и НАТО непосредственно вовлечены в конфликт, обучая украинский персонал и поставляя оружие.
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