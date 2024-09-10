https://1prime.ru/20240910/volkswagen-851488783.html

СМИ узнали о плане Volkswagen по отмене гарантии трудоустройства персонала

СМИ узнали о плане Volkswagen по отмене гарантии трудоустройства персонала - 10.09.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о плане Volkswagen по отмене гарантии трудоустройства персонала

Немецкий автопроизводитель Volkswagen может начать сокращения персонала с 1 июля 2025 года в нарушение установленных ранее соглашений в связи с тяжелой... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T20:05+0300

2024-09-10T20:05+0300

2024-09-10T20:06+0300

экономика

авто

volkswagen

сокращение сотрудников

увольнение

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Volkswagen может начать сокращения персонала с 1 июля 2025 года в нарушение установленных ранее соглашений в связи с тяжелой экономической ситуацией. Об этом сообщило издание Bild. Отмечается, что гарантия трудоустройства для персонала концерна, которая неоднократно продлевалась с 1994 года, будет отменена в конце 2024 года. Bild сообщила со ссылкой на письмо концерна профсоюзу IG Metall, что работникам Volkswagen будет предоставлена ​​шестимесячная переходная защита, что означает возможность операционных увольнений с 1 июля. Ранее это было исключено гарантиями трудоустройства вплоть до 2029 года, напомнило издание. Ранее в автоконцерне не исключили увольнений и закрытия производств на территории Германии ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию вызван стремлением некоторых конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности страны. Вместе с тем профсоюзы уже заявляли о готовности противодействовать планам Volkswagen — вплоть до объявления забастовок.

https://1prime.ru/20240910/bmw-851481662.html

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авто, volkswagen, сокращение сотрудников, увольнение