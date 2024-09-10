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Прокуратура сообщила о погибших при возгорании нефтепровода в Оренбуржье

Прокуратура сообщила о погибших при возгорании нефтепровода в Оренбуржье - 10.09.2024, ПРАЙМ

Прокуратура сообщила о погибших при возгорании нефтепровода в Оренбуржье

Два человека погибли при возгорании на нефтепроводе в Курсанаевском районе Оренбуржья, сообщила прокуратура Оренбургской области в своём Telegram-канале. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T07:51+0300

2024-09-10T07:51+0300

2024-09-10T07:51+0300

происшествия

оренбургская область

пожар

погибшие

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Два человека погибли при возгорании на нефтепроводе в Курсанаевском районе Оренбуржья, сообщила прокуратура Оренбургской области в своём Telegram-канале. "По поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева прокуратурой Курманаевского района организованы проверочные мероприятия по факту возгорания трубопровода на территории Гаршинского месторождения, в результате которого погибли два человека",- говорится в сообщении. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Иван Вялых. В рамках организованной проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов, добавили в ведомстве.

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оренбургская область

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оренбургская область, пожар, погибшие