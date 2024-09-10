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Прокуратура сообщила о погибших при возгорании нефтепровода в Оренбуржье - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Прокуратура сообщила о погибших при возгорании нефтепровода в Оренбуржье
Прокуратура сообщила о погибших при возгорании нефтепровода в Оренбуржье - 10.09.2024, ПРАЙМ
Прокуратура сообщила о погибших при возгорании нефтепровода в Оренбуржье
Два человека погибли при возгорании на нефтепроводе в Курсанаевском районе Оренбуржья, сообщила прокуратура Оренбургской области в своём Telegram-канале. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T07:51+0300
2024-09-10T07:51+0300
происшествия
оренбургская область
пожар
погибшие
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Два человека погибли при возгорании на нефтепроводе в Курсанаевском районе Оренбуржья, сообщила прокуратура Оренбургской области в своём Telegram-канале. "По поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева прокуратурой Курманаевского района организованы проверочные мероприятия по факту возгорания трубопровода на территории Гаршинского месторождения, в результате которого погибли два человека",- говорится в сообщении. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Иван Вялых. В рамках организованной проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов, добавили в ведомстве.
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оренбургская область
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оренбургская область, пожар, погибшие
Происшествия, Оренбургская область, пожар, погибшие
07:51 10.09.2024
 
Прокуратура сообщила о погибших при возгорании нефтепровода в Оренбуржье

Прокуратура: при возгорании на нефтепроводе в Оренбуржье погибли два человека

© РИА Новости . Ронит Фал | Перейти в медиабанкВулкан Килауэа на Гавайях
Вулкан Килауэа на Гавайях - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Ронит Фал
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Два человека погибли при возгорании на нефтепроводе в Курсанаевском районе Оренбуржья, сообщила прокуратура Оренбургской области в своём Telegram-канале.
"По поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева прокуратурой Курманаевского района организованы проверочные мероприятия по факту возгорания трубопровода на территории Гаршинского месторождения, в результате которого погибли два человека",- говорится в сообщении.
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На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Иван Вялых. В рамках организованной проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов, добавили в ведомстве.
 
ПроисшествияОренбургская областьпожарпогибшие
 
 
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