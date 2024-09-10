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"Ожидают тяжелых потерь". В США выяснили, кого ВСУ отправляют на фронт
"Ожидают тяжелых потерь". В США выяснили, кого ВСУ отправляют на фронт - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Ожидают тяжелых потерь". В США выяснили, кого ВСУ отправляют на фронт
Киев отправляет неопытных солдат в окопы на передовой, пишет газета The Wall Street Journal. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T10:40+0300
2024-09-10T10:40+0300
2024-09-10T10:40+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Киев отправляет неопытных солдат в окопы на передовой, пишет газета The Wall Street Journal."По словам 37-летнего военного, участвующего в боях на востоке страны, только прибывшие с учебного полигона новобранцы в его подразделении уже на следующий день отправились в окопы, где он ожидает тяжелые потери среди них из-за нехватки опыта", — сказано в публикации газеты.Собеседник издания также отметил пренебрежение военной медициной в процессе подготовки солдат в ВСУ.Ранее украинская журналистка Диана Панченко сообщила, что Владимир Зеленский не раскрывает настоящие масштабы дезертирства среди украинских военных. По ее словам, число бежавших солдат может превышать 200 тысяч человек.Кроме того, один из сдавшихся в плен украинцев также рассказал, что его отправили на фронт даже при наличии так называемого "белого билета". Он также заявил, что среди украинских солдат много мобилизованных с серьезными диагнозами и медицинскими противопоказаниями.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
"Ожидают тяжелых потерь". В США выяснили, кого ВСУ отправляют на фронт
WSJ: ВСУ отправляют в окопы на передовой неопытных солдат
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Киев отправляет неопытных солдат в окопы на передовой, пишет газета The Wall Street Journal.
"По словам 37-летнего военного, участвующего в боях на востоке страны, только прибывшие с учебного полигона новобранцы в его подразделении уже на следующий день отправились в окопы, где он ожидает тяжелые потери среди них из-за нехватки опыта", — сказано в публикации газеты.
Собеседник издания также отметил пренебрежение военной медициной в процессе подготовки солдат в ВСУ.
Ранее украинская журналистка Диана Панченко сообщила
, что Владимир Зеленский не раскрывает настоящие масштабы дезертирства среди украинских военных. По ее словам, число бежавших солдат может превышать 200 тысяч человек.
Кроме того, один из сдавшихся в плен украинцев также рассказал, что его отправили на фронт даже при наличии так называемого "белого билета". Он также заявил, что среди украинских солдат много мобилизованных с серьезными диагнозами и медицинскими противопоказаниями.
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