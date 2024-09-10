https://1prime.ru/20240910/vtorzhenie-851471107.html

Грядет коллапс ВСУ. Названы последствия вторжения в Курскую область

Грядет коллапс ВСУ. Названы последствия вторжения в Курскую область - 10.09.2024, ПРАЙМ

Грядет коллапс ВСУ. Названы последствия вторжения в Курскую область

Атаковав Курскую область, Киев пренебрег азами военной теории, в результате исход этой авантюры будет разгромным для Украины, пишет хорватское издание Advance. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T10:57+0300

2024-09-10T10:57+0300

2024-09-10T10:57+0300

спецоперация на украине

всу

россия

донбасс

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Атаковав Курскую область, Киев пренебрег азами военной теории, в результате исход этой авантюры будет разгромным для Украины, пишет хорватское издание Advance.Еще в первой половине XIX века немецкий военачальник Карл фон Клаузевиц определил "центр тяжести" как ключевой пункт в конфликте. Согласно его теории, военные лидеры должны сосредоточивать усилия на решающих участках, а не распылять их.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ то же время украинские силы направили ресурсы на операцию в Курской области, что привело к их ослаблению в Донбассе. А российские войска смогли воспользоваться ситуацией для продвижения к стратегически важному городу Покровск, на котором сосредоточена логистика снабжения войск на ключевом театре военных действий. Соответственно, потеря Покровска может привести к коллапсу украинской обороны в Донбассе, прогнозирует автор.Таким образом, операция в Курской области не принесла Киеву стратегических преимуществ и ослабила ее позиции. Политическое руководство Украины могло планировать операцию для получения дополнительной помощи от Запада. Последствием станет то, что продолжение этой операции может привести к дальнейшему ослаблению украинских сил и потере поддержки со стороны Запада. Россия же может использовать ситуацию для дальнейшего продвижения на контролируемых Украиной территориях.Нарушение принципа "центра тяжести" может привести к стратегическим ошибкам и потере контроля над ключевыми территориями, подчеркивается в публикации.Вторжение в Курскую область было рискованным шагом, который не принес Украине значительных стратегических преимуществ. Западные союзники могут охладеть к Украине, если сочтут операцию в Курской области бессмысленной, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240910/vsu-851470670.html

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, россия, донбасс