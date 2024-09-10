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Юань открыл торги 10 сентября ростом
Юань открыл торги 10 сентября ростом - 10.09.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 10 сентября ростом
Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты дорожает до 12,67 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T10:09+0300
2024-09-10T10:09+0300
2024-09-10T10:09+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
мосбиржа
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты дорожает до 12,67 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск поднимается на 2 копейки, до 12,67 рубля.
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мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги 10 сентября ростом
Курс юаня в начале торгов 10 сентября вырос до 12,67 рубля
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты дорожает до 12,67 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск поднимается на 2 копейки, до 12,67 рубля.