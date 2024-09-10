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Юань открыл торги 10 сентября ростом

Юань открыл торги 10 сентября ростом - 10.09.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 10 сентября ростом

Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты дорожает до 12,67 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T10:09+0300

2024-09-10T10:09+0300

2024-09-10T10:09+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты дорожает до 12,67 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск поднимается на 2 копейки, до 12,67 рубля.

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мосбиржа, юань