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"Раскрыли агента". В Киеве объяснили, что ждет Зеленского после слов Нуланд
"Раскрыли агента". В Киеве объяснили, что ждет Зеленского после слов Нуланд - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Раскрыли агента". В Киеве объяснили, что ждет Зеленского после слов Нуланд
Слова Виктории Нуланд о том, что в Киеве по указке Лондона и Вашингтона отказались от заключения Стамбульских договоренностей с российской стороной, доказывают... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T16:21+0300
2024-09-10T16:21+0300
2024-09-10T16:21+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
виктория нуланд
киевский режим
мирные переговоры
россия
украина
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Слова Виктории Нуланд о том, что в Киеве по указке Лондона и Вашингтона отказались от заключения Стамбульских договоренностей с российской стороной, доказывают то, что глава киевского режима Зеленский не нужен Западу, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."То, что сказала Нуланд (про Стамбульские договоренности — Прим. ред.) означает, что Зеленский по сути теперь "списанный летчик". Он уже им не нужен, и они раскрыли своего агента. Видимо, на встрече MI6 и ЦРУ было принято решение, что Зеленского надо куда-то каким-то образом отправить", — объяснил эксперт.Он также обратил внимание на то, что это заявление сделала именно Нуланд, фактически создавшая господствующий на Украине режим. Соскин подчеркнул, что заявления Нуланд имеют высокую ценность и лишний раз доказывают, что Зеленский обречен.
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владимир зеленский, виктория нуланд, киевский режим, мирные переговоры, россия, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Виктория Нуланд, киевский режим, мирные переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
"Раскрыли агента". В Киеве объяснили, что ждет Зеленского после слов Нуланд
Соскин: заявление Нуланд о переговорах демонстрирует ненадобность Зеленского