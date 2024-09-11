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В Турции назвали причину задержки строительства на АЭС "Аккую"

В Турции назвали причину задержки строительства на АЭС "Аккую" - 11.09.2024, ПРАЙМ

В Турции назвали причину задержки строительства на АЭС "Аккую"

Решение компании Siemens не поставлять заказанное оборудование для турецкой АЭС "Аккую" привело к задержке строительства станции. Об этом заявил министр... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T11:26+0300

2024-09-11T11:26+0300

2024-09-11T11:26+0300

энергетика

турция

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АНКАРА, 11 сен - ПРАЙМ. Решение компании Siemens не поставлять заказанное оборудование для турецкой АЭС "Аккую" привело к задержке строительства станции. Об этом заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар."Siemens должна была поставить технику для АЭС, но оставила их на складах, ввиду этого наблюдается задержка. Никаких юридических обоснований решения нет, это никак не соотносится с санкциями, нам на самом высшем уровне заявили, что это политическое решение, но пока никакого прогресса по этому вопросу нет", - рассказал он в беседе с изданием Anadolu.Байрактар отметил, что санкции повлияли на график строительства, и заказанное у Siemens оборудование заменят китайским. Он также упомянул, что Siemens является крупной компанией на энергетическом рынке Турции, и их решение создало сомнения относительно их присутствия в странеСтроительство первого блока станции уже готово на 90%. После завершения всех четырех энергоблоков, АЭС "Аккую" планирует производить около 35 млрд кВт/ч электроэнергии в год и обеспечивать до 10% потребностей Турции, заключили в издании.

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