https://1prime.ru/20240911/avto-851494408.html
Назван подержанный автомобиль, историю которого проверяют чаще всего
Назван подержанный автомобиль, историю которого проверяют чаще всего - 11.09.2024, ПРАЙМ
Назван подержанный автомобиль, историю которого проверяют чаще всего
По результатам первых восьми месяцев 2024 года, россияне на вторичном рынке особенно интересуются историей эксплуатации автомобиля Volkswagen Tiguan, сообщают... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T09:52+0300
2024-09-11T09:52+0300
2024-09-11T10:37+0300
россия
авто
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. По результатам первых восьми месяцев 2024 года, россияне на вторичном рынке особенно интересуются историей эксплуатации автомобиля Volkswagen Tiguan, сообщают "Известия" со ссылкой на данные экспертов "Автотеки".В издании отметили, что на втором месте по популярности находится Kia Sportage, а третье место занимает Toyota RAV4. Renault Duster занимает четвертое место, а Nissan Qashqai завершает пятерку популярных кроссоверов.Среди других брендов, наибольшую долю запросов на проверку внедорожников и кроссоверов за январь-август имеет Toyota, за ней следуют Nissan, Hyundai, BMW и Kia.Константин Болдырев, руководитель отдела развития бизнеса компании "Автотека", отмечает, что на данный момент наиболее популярными моделями на российском рынке являются хорошо известные бренды, однако в будущем ожидаются изменения. Китайские производители активно развивают сегмент SUV, и их автомобили постепенно появляются на вторичном рынке. Однако стоит учитывать, что модели китайских брендов часто используются в такси и каршеринге, где они могут быть подвержены интенсивной эксплуатации, заключили в издании.
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россия, авто
Назван подержанный автомобиль, историю которого проверяют чаще всего
"Автотека": россияне чаще всего проверяют историю подержанных Volkswagen Tiguan
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ.
По результатам первых восьми месяцев 2024 года, россияне на вторичном рынке особенно интересуются историей эксплуатации автомобиля Volkswagen Tiguan, сообщают
"Известия" со ссылкой на данные экспертов "Автотеки".
В издании отметили, что на втором месте по популярности находится Kia Sportage, а третье место занимает Toyota RAV4. Renault Duster занимает четвертое место, а Nissan Qashqai завершает пятерку популярных кроссоверов.
Среди других брендов, наибольшую долю запросов на проверку внедорожников и кроссоверов за январь-август имеет Toyota, за ней следуют Nissan, Hyundai, BMW и Kia.
Константин Болдырев, руководитель отдела развития бизнеса компании "Автотека", отмечает, что на данный момент наиболее популярными моделями на российском рынке являются хорошо известные бренды, однако в будущем ожидаются изменения.
Китайские производители активно развивают сегмент SUV, и их автомобили постепенно появляются на вторичном рынке. Однако стоит учитывать, что модели китайских брендов часто используются в такси и каршеринге, где они могут быть подвержены интенсивной эксплуатации, заключили в издании.
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