https://1prime.ru/20240911/avto-851499895.html
Автоэксперт назвал самые надежные китайские двигатели
Автоэксперт назвал самые надежные китайские двигатели - 11.09.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал самые надежные китайские двигатели
У китайских производителей можно найти мощные и надежные автомобильные двигатели, рассказал "Российской газете" автоэксперт компании Expocar Александр Ковалев. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T13:28+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. У китайских производителей можно найти мощные и надежные автомобильные двигатели, рассказал "Российской газете" автоэксперт компании Expocar Александр Ковалев."Перечисление самых надежных китайских двигателей нельзя обойти без упоминания линейки Acteco. Это серия ДВС, разработанная совместно Chery и австрийской компанией AVL, которая также сотрудничает с Volkswagen", — отметил собеседник издания.В газете также отметили моторы Blue Core от Changan, Great Wall Motor, Geely и GAC. Автомобили с этими двигателями получали престижную премию China Heart.Ранее СМИ сообщали, что в августе 2024 года был установлен рекорд импорта автомобилей в Россию за последние 12 лет – 89 тысяч новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью, ввозимой на российский авторынок, стал китайский кроссовер Geely Monjaro, а за ним следовали Geely Atlas, Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan CS55 Plus и Geely Emgrand.
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россия, авто
Автоэксперт назвал самые надежные китайские двигатели
Автоэксперт Ковалев: самые надежные китайские моторы ставят на Chery и Exeed
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ.
У китайских производителей можно найти мощные и надежные автомобильные двигатели, рассказал
"Российской газете" автоэксперт компании Expocar Александр Ковалев.
"Перечисление самых надежных китайских двигателей нельзя обойти без упоминания линейки Acteco. Это серия ДВС, разработанная совместно Chery и австрийской компанией AVL, которая также сотрудничает с Volkswagen", — отметил собеседник издания.
В газете также отметили моторы Blue Core от Changan, Great Wall Motor, Geely и GAC. Автомобили с этими двигателями получали престижную премию China Heart.
Ранее СМИ сообщали, что в августе 2024 года был установлен рекорд импорта автомобилей в Россию за последние 12 лет – 89 тысяч новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью, ввозимой на российский авторынок, стал китайский кроссовер Geely Monjaro, а за ним следовали Geely Atlas, Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan CS55 Plus и Geely Emgrand.
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