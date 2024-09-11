https://1prime.ru/20240911/avto-851499895.html

Автоэксперт назвал самые надежные китайские двигатели

Автоэксперт назвал самые надежные китайские двигатели - 11.09.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал самые надежные китайские двигатели

У китайских производителей можно найти мощные и надежные автомобильные двигатели, рассказал "Российской газете" автоэксперт компании Expocar Александр Ковалев. | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T13:28+0300

2024-09-11T13:28+0300

2024-09-11T13:30+0300

россия

авто

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. У китайских производителей можно найти мощные и надежные автомобильные двигатели, рассказал "Российской газете" автоэксперт компании Expocar Александр Ковалев."Перечисление самых надежных китайских двигателей нельзя обойти без упоминания линейки Acteco. Это серия ДВС, разработанная совместно Chery и австрийской компанией AVL, которая также сотрудничает с Volkswagen", — отметил собеседник издания.В газете также отметили моторы Blue Core от Changan, Great Wall Motor, Geely и GAC. Автомобили с этими двигателями получали престижную премию China Heart.Ранее СМИ сообщали, что в августе 2024 года был установлен рекорд импорта автомобилей в Россию за последние 12 лет – 89 тысяч новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью, ввозимой на российский авторынок, стал китайский кроссовер Geely Monjaro, а за ним следовали Geely Atlas, Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan CS55 Plus и Geely Emgrand.

https://1prime.ru/20240910/avto-851472261.html

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россия, авто