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Автоэксперт назвал самые надежные китайские двигатели - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт назвал самые надежные китайские двигатели
Автоэксперт назвал самые надежные китайские двигатели - 11.09.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал самые надежные китайские двигатели
У китайских производителей можно найти мощные и надежные автомобильные двигатели, рассказал "Российской газете" автоэксперт компании Expocar Александр Ковалев. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T13:28+0300
2024-09-11T13:30+0300
россия
авто
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. У китайских производителей можно найти мощные и надежные автомобильные двигатели, рассказал "Российской газете" автоэксперт компании Expocar Александр Ковалев."Перечисление самых надежных китайских двигателей нельзя обойти без упоминания линейки Acteco. Это серия ДВС, разработанная совместно Chery и австрийской компанией AVL, которая также сотрудничает с Volkswagen", — отметил собеседник издания.В газете также отметили моторы Blue Core от Changan, Great Wall Motor, Geely и GAC. Автомобили с этими двигателями получали престижную премию China Heart.Ранее СМИ сообщали, что в августе 2024 года был установлен рекорд импорта автомобилей в Россию за последние 12 лет – 89 тысяч новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью, ввозимой на российский авторынок, стал китайский кроссовер Geely Monjaro, а за ним следовали Geely Atlas, Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan CS55 Plus и Geely Emgrand.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
13:28 11.09.2024 (обновлено: 13:30 11.09.2024)
 
Автоэксперт назвал самые надежные китайские двигатели

Автоэксперт Ковалев: самые надежные китайские моторы ставят на Chery и Exeed

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. У китайских производителей можно найти мощные и надежные автомобильные двигатели, рассказал "Российской газете" автоэксперт компании Expocar Александр Ковалев.
"Перечисление самых надежных китайских двигателей нельзя обойти без упоминания линейки Acteco. Это серия ДВС, разработанная совместно Chery и австрийской компанией AVL, которая также сотрудничает с Volkswagen", — отметил собеседник издания.
В газете также отметили моторы Blue Core от Changan, Great Wall Motor, Geely и GAC. Автомобили с этими двигателями получали престижную премию China Heart.
Ранее СМИ сообщали, что в августе 2024 года был установлен рекорд импорта автомобилей в Россию за последние 12 лет – 89 тысяч новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью, ввозимой на российский авторынок, стал китайский кроссовер Geely Monjaro, а за ним следовали Geely Atlas, Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan CS55 Plus и Geely Emgrand.
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