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В Госдуме рассказали, когда Байден может уйти в отставку

В Госдуме рассказали, когда Байден может уйти в отставку - 11.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, когда Байден может уйти в отставку

Американский президент Джо Байден может уйти в отставку в начале октября, если его администрация примет решение снять с Украины ограничения на удары по... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T13:43+0300

2024-09-11T13:43+0300

2024-09-11T13:51+0300

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сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден может уйти в отставку в начале октября, если его администрация примет решение снять с Украины ограничения на удары по территории России. Такое мнение высказал депутат Госдумы Алексей Журавлев от фракции "Родина".Парламентарий отметил, что администрация Байдена сознательно идет на дальнейшую эскалацию украинского кризиса, обсуждая возможность разрешения Киеву бить по России. По его словам, если запрет будет снят, то вице-президент Камала Харрис может стать "президентом военного времени"."Можно предположить даже следующий сценарий. Администрация США сознательно идет на обострение, скажем, официально объявив о том, что Киев может бить американскими ракетами по Москве - за этим, возможно, сегодня туда и едет госсекретарь Блинкен", - рассказал Журавлев журналистам.Кроме того, депутат, комментируя прошедшие 11 сентября теледебаты Трампа и Харрис, заявил, что в самих Штатах к таким мероприятиям относятся, как к шоу, которое прежде всего приносит деньги организаторам. По его словам, проблема заключается в том, что американская политическая система не учитывает мнения простых людей, поэтому в кресле президента может оказаться тот, чья поддержка была не такая уж и высокая.Ранее американский президент Джо Байден рассказал журналистам, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность разрешения Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.

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россия, сша, джо байден, дональд трамп