https://1prime.ru/20240911/khorvatiya-851510145.html

Объем выделенной Хорватией Украине помощи превысил 200 миллионов евро

Объем выделенной Хорватией Украине помощи превысил 200 миллионов евро - 11.09.2024, ПРАЙМ

Объем выделенной Хорватией Украине помощи превысил 200 миллионов евро

За последние два с лишним года военная помощь Хорватии властям Украины превысила сумму в 200 миллионов евро, заявил хорватский премьер Андрей Пленкович в ходе... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T21:12+0300

2024-09-11T21:12+0300

2024-09-11T21:13+0300

спецоперация на украине

хорватия

украина

помощь украине

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БЕЛГРАД, 11 сен – ПРАЙМ. За последние два с лишним года военная помощь Хорватии властям Украины превысила сумму в 200 миллионов евро, заявил хорватский премьер Андрей Пленкович в ходе визита в Киев. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович посетил Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и государственным секретарём США Энтони Блинкеном. Это уже третий визит Пленковича на Украину с начала спецоперации.по его словам, за последние два года общая сумма военной помощи превысила 200 миллионов евро. Он уточнил, что речь идёт о 11-м или 12-м пакете помощи Хорватии в размере 4 миллионов евро, направленном на обеспечение энергетической безопасности и восстановление инфраструктуры. Вместе с главой правительства прибыли хорватские министры, которые также подписали два соглашения о сотрудничестве с Украиной в области науки, технологий и правосудия.На форуме по международной безопасности GLOBSEC, который проходил в Праге в конце августа, вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич передал представителям властей в Киеве ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4, произведённой в Хорватии.Глава МО заявил, что Хорватия работает с Украиной в вопросе разминирования на двустороннем и международном уровнях и старается оказать помощь. Украина всегда будет иметь в лице Хорватии союзника.Компания DOK-ING указала в информационном ролике, что с начала СВО она уже передала Украине 42 роботизированные системы разминирования. С их помощью были очищены 12 млн кв. метров территории и обезврежены более 5,6 тыс. мин. Хорватская компания также подготовила 150 специалистов по разминированию.Анушич сообщил на саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне, что официальная Хорватия в 2024 году выделит Киеву военной помощи на 66,6 млн евро. И продолжит увеличивать военный бюджет своей страны до 2% ВВП в рамках обязательств перед НАТО.20 мая прошло инаугурация правительства Хорватии во главе с премьер-министром и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем. Он первым делом провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшую помощь и поддержку Киеву.После начала СВО официальный Загреб стал главным помощником Киева на Западе Балкан. Он оказывал военную, финансовую, гуманитарную помощь на миллионы евро, проводил заседания "Крымской платформы", конференции по разминированию и трудоустройству украинских беженцев.Премьер Пленкович, как и его правительство, поддерживает все санкции Запада в отношении России. Хорватские наёмники участвуют в боевых действиях на Украине, в том числе и в составе различных формирований.

https://1prime.ru/20240911/ukraina-851509721.html

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хорватия, украина, помощь украине