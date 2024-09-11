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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 сентября
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 сентября - 11.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,21 копейки, до 12,7173 рубля, курс доллара — на 15,26 копейки, до 91,2653 рубля, курс... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:17+0300
2024-09-11T17:17+0300
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,21 копейки, до 12,7173 рубля, курс доллара — на 15,26 копейки, до 91,2653 рубля, курс евро — на 24,26 копейки, до 100,7421 рубля, следует из данных Банка России.После введения санкций США в отношении Московской биржи, Центральный банк Российской Федерации начал устанавливать официальные курсы доллара и евро на рабочие дни, начиная с 13 июня. Для этого ЦБ использует данные отчётности банков и информацию о внебиржевых торгах. Курс юаня по-прежнему определяется на основе рыночного курса Московской биржи.12 июня США ввели новые санкции против России, в результате чего Московская биржа была включена в санкционный список. В связи с этим биржевые торги долларом и евро были приостановлены, а все операции с этими валютами были перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, юань, евро, доллар
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, юань, евро, доллар
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 сентября
ЦБ: курс юаня на 12 сентября — 12,72 руб, доллара — 91,27 руб, евро — 100,74 руб
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,21 копейки, до 12,7173 рубля, курс доллара — на 15,26 копейки, до 91,2653 рубля, курс евро — на 24,26 копейки, до 100,7421 рубля, следует из данных Банка России.
После введения санкций США в отношении Московской биржи, Центральный банк Российской Федерации начал устанавливать официальные курсы доллара и евро на рабочие дни, начиная с 13 июня. Для этого ЦБ использует данные отчётности банков и информацию о внебиржевых торгах. Курс юаня по-прежнему определяется на основе рыночного курса Московской биржи.
12 июня США ввели новые санкции против России, в результате чего Московская биржа была включена в санкционный список. В связи с этим биржевые торги долларом и евро были приостановлены, а все операции с этими валютами были перенесены на внебиржевой рынок.