https://1prime.ru/20240911/kurskaya-oblast-851510319.html

"Ведет к капитуляции". В ФРГ высказались о ситуации в Курской области

"Ведет к капитуляции". В ФРГ высказались о ситуации в Курской области - 11.09.2024, ПРАЙМ

"Ведет к капитуляции". В ФРГ высказались о ситуации в Курской области

Отступление ВСУ из Курской области и их уход из Донбасса могут привести к полной победе России в конфликте, заявил военный эксперт Университета бундесвера в... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T21:19+0300

2024-09-11T21:19+0300

2024-09-11T21:20+0300

спецоперация на украине

украина

всу

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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Отступление ВСУ из Курской области и их уход из Донбасса могут привести к полной победе России в конфликте, заявил военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью Tagesschau.Масала отметил, что самым худшим сценарием для Украины станет капитуляция. Если Россия продолжит наступление в районе Донбасса и захватит позиции в Курской области, то Украине придётся пойти на переговоры и признать, что она потеряла около 25-27% своей территории.Он назвал такой исход событий "худшим сценарием" для ВСУ.В среду командир спецподразделения "Ахмат" и заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов поделился информацией о том, что на Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населённых пунктов.О начале контрнаступления в Курской области сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства. Как он добавил, военные взяли в плен группу украинских штурмовиков.

https://1prime.ru/20240911/ukraina-851509721.html

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