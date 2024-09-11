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Минюст призвал лишить 22 нотариуса Крыма статуса - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Минюст призвал лишить 22 нотариуса Крыма статуса
Минюст призвал лишить 22 нотариуса Крыма статуса - 11.09.2024, ПРАЙМ
Минюст призвал лишить 22 нотариуса Крыма статуса
Российское Министерство юстиций призвало крымскую нотариальную палату лишить статуса 22 местных нотариусов из-за наличия у них украинского гражданства. Об этом... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:14+0300
2024-09-11T17:14+0300
россия
украина
минюст рф
нотариусы
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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Российское Министерство юстиций призвало крымскую нотариальную палату лишить статуса 22 местных нотариусов из-за наличия у них украинского гражданства. Об этом говорится в сообщении ведомства.В министерстве уточнили, что в деятельности этих нотариусов были зафиксированы нарушения российского законодательства. Отмечается, что с 2014 по 2020 годы они пересекали госграницу России с использованием национальных и заграничных паспортов Украины."Минюст России предложил нотариальной палате республики Крым обратиться в суд по вопросу лишения статуса 22 действующих нотариусов в связи с наличием иностранного гражданства…", - говорится в сообщении. Сообщается, что это является подтверждением наличия у указанных лиц второго гражданства, что противоречит требованиям законодательства о нотариате.
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россия, украина, минюст рф, нотариусы
РОССИЯ, УКРАИНА, Минюст РФ, нотариусы
17:14 11.09.2024
 
Минюст призвал лишить 22 нотариуса Крыма статуса

Минюст просит лишить 22 нотариуса Крыма статуса из-за украинского гражданства

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНотариус
Нотариус - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Российское Министерство юстиций призвало крымскую нотариальную палату лишить статуса 22 местных нотариусов из-за наличия у них украинского гражданства. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В министерстве уточнили, что в деятельности этих нотариусов были зафиксированы нарушения российского законодательства. Отмечается, что с 2014 по 2020 годы они пересекали госграницу России с использованием национальных и заграничных паспортов Украины.
"Минюст России предложил нотариальной палате республики Крым обратиться в суд по вопросу лишения статуса 22 действующих нотариусов в связи с наличием иностранного гражданства…", - говорится в сообщении.
Сообщается, что это является подтверждением наличия у указанных лиц второго гражданства, что противоречит требованиям законодательства о нотариате.
%Одна гривна - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
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РОССИЯУКРАИНАМинюст РФнотариусы
 
 
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