https://1prime.ru/20240911/neft-851506510.html

"Дочка" "Лукойла" сама прервала транзит нефти в Европу, заявили в MOL

"Дочка" "Лукойла" сама прервала транзит нефти в Европу, заявили в MOL - 11.09.2024, ПРАЙМ

"Дочка" "Лукойла" сама прервала транзит нефти в Европу, заявили в MOL

Дочерняя компания "Лукойла" Litasco сама прекратила поставки нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба" после введения украинских санкций против... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T17:25+0300

2024-09-11T17:25+0300

2024-09-11T17:25+0300

энергетика

россия

венгрия

лукойл

https://cdnn.1prime.ru/img/84014/15/840141576_0:307:3094:2047_1920x0_80_0_0_b1f072cb6a107257851588c5fec2f5e7.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Лукойла" Litasco сама прекратила поставки нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба" после введения украинских санкций против "Лукойла" из опасений, что Украина конфискует нефть на "миллионы долларов", заявил президент и генеральный директор венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади.Ранее MOL заявила, что с понедельника в силу вступает новое соглашение о транзите нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы, после того как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя."Одним из крупнейших наших поставщиков является компания Litasco, на 100% дочерняя компания "Лукойла". И хотя в запрещенный список попал "Лукойл"... в начале июля они (Litasco - ред.) прекратили поставки, так как боялись, что украинцы заберут себе товар на несколько миллионов долларов", - сказал Хернади в интервью порталу Index.Он отметил, что компании "пришлось быстро найти решение, удалось восполнить утраченные объемы у ряда других российских производителей и из отечественных стратегических запасов", однако необходимо было и долгосрочное решение.В соответствии с новой схемой часть нефти венгерская компания получает в собственность на границе Белоруссии и Украины, принимая на себя страховые риски, часть - по-прежнему на границе Украины и Венгрии, уточнил Хернади.Сийярто ранее также заявлял, что Венгрия не торопится замещать "Лукойл" другим поставщиком, потому что важно решить проблему принципиально, иначе Украина "завтра может сделать то же самое с другой компанией". Венгрия будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергетической безопасности, подчеркивал глава венгерского МИДа. На долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого, поставки нефти других российских компаний пока продолжаются, отмечал он.

https://1prime.ru/20240910/tranzit-851489160.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, лукойл