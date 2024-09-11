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"Дочка" "Лукойла" сама прервала транзит нефти в Европу, заявили в MOL
"Дочка" "Лукойла" сама прервала транзит нефти в Европу, заявили в MOL - 11.09.2024, ПРАЙМ
"Дочка" "Лукойла" сама прервала транзит нефти в Европу, заявили в MOL
Дочерняя компания "Лукойла" Litasco сама прекратила поставки нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба" после введения украинских санкций против... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:25+0300
2024-09-11T17:25+0300
2024-09-11T17:25+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Лукойла" Litasco сама прекратила поставки нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба" после введения украинских санкций против "Лукойла" из опасений, что Украина конфискует нефть на "миллионы долларов", заявил президент и генеральный директор венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади.Ранее MOL заявила, что с понедельника в силу вступает новое соглашение о транзите нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы, после того как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя."Одним из крупнейших наших поставщиков является компания Litasco, на 100% дочерняя компания "Лукойла". И хотя в запрещенный список попал "Лукойл"... в начале июля они (Litasco - ред.) прекратили поставки, так как боялись, что украинцы заберут себе товар на несколько миллионов долларов", - сказал Хернади в интервью порталу Index.Он отметил, что компании "пришлось быстро найти решение, удалось восполнить утраченные объемы у ряда других российских производителей и из отечественных стратегических запасов", однако необходимо было и долгосрочное решение.В соответствии с новой схемой часть нефти венгерская компания получает в собственность на границе Белоруссии и Украины, принимая на себя страховые риски, часть - по-прежнему на границе Украины и Венгрии, уточнил Хернади.Сийярто ранее также заявлял, что Венгрия не торопится замещать "Лукойл" другим поставщиком, потому что важно решить проблему принципиально, иначе Украина "завтра может сделать то же самое с другой компанией". Венгрия будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергетической безопасности, подчеркивал глава венгерского МИДа. На долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого, поставки нефти других российских компаний пока продолжаются, отмечал он.
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россия, венгрия, лукойл
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Лукойл
"Дочка" "Лукойла" сама прервала транзит нефти в Европу, заявили в MOL
MOL: Litasco сама прервала транзит нефти в Европу, чтобы ее не конфисковал Киев
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Лукойла" Litasco сама прекратила поставки нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба" после введения украинских санкций против "Лукойла" из опасений, что Украина конфискует нефть на "миллионы долларов", заявил президент и генеральный директор венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади.
Ранее MOL заявила, что с понедельника в силу вступает новое соглашение о транзите нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы, после того как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя.
"Одним из крупнейших наших поставщиков является компания Litasco, на 100% дочерняя компания "Лукойла". И хотя в запрещенный список попал "Лукойл"... в начале июля они (Litasco - ред.) прекратили поставки, так как боялись, что украинцы заберут себе товар на несколько миллионов долларов", - сказал Хернади в интервью порталу Index.
Он отметил, что компании "пришлось быстро найти решение, удалось восполнить утраченные объемы у ряда других российских производителей и из отечественных стратегических запасов", однако необходимо было и долгосрочное решение.
В соответствии с новой схемой часть нефти венгерская компания получает в собственность на границе Белоруссии и Украины, принимая на себя страховые риски, часть - по-прежнему на границе Украины и Венгрии, уточнил Хернади.
Сийярто ранее также заявлял, что Венгрия не торопится замещать "Лукойл" другим поставщиком, потому что важно решить проблему принципиально, иначе Украина "завтра может сделать то же самое с другой компанией". Венгрия будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергетической безопасности, подчеркивал глава венгерского МИДа. На долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого, поставки нефти других российских компаний пока продолжаются, отмечал он.
Названо условие, при котором может продолжиться транзит газа через Украину