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Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза
Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза - 11.09.2024, ПРАЙМ
Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 сентября, выросли на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 419,1... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:37+0300
2024-09-11T17:50+0300
энергетика
сша
нефть
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 сентября, выросли на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 419,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения запасов на 1 миллион баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) при этом уменьшились - до 24,7 миллиона баррелей с 26,4 миллиона.Запасы бензина увеличились на 2,3 миллиона баррелей (на 1,1%), до 221,6 миллиона. Аналитики при этом, напротив, ожидали снижения показателя на 0,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 2,3 миллиона баррелей (на 1,9%), до 125 миллионов, хотя прогнозировался рост на 0,3 миллиона баррелей.
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сша, нефть
Энергетика, США, Нефть
17:37 11.09.2024 (обновлено: 17:50 11.09.2024)
 
Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза

Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза - до 419,1 млн баррелей

© Unsplash/Robin SommerНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Robin Sommer
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 сентября, выросли на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 419,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения запасов на 1 миллион баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) при этом уменьшились - до 24,7 миллиона баррелей с 26,4 миллиона.
Запасы бензина увеличились на 2,3 миллиона баррелей (на 1,1%), до 221,6 миллиона. Аналитики при этом, напротив, ожидали снижения показателя на 0,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 2,3 миллиона баррелей (на 1,9%), до 125 миллионов, хотя прогнозировался рост на 0,3 миллиона баррелей.
 
ЭнергетикаСШАНефть
 
 
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