https://1prime.ru/20240911/pokrovsk-851503723.html

Российская армия подготовила ВСУ ловушку. В Покровске она захлопнется

Российская армия подготовила ВСУ ловушку. В Покровске она захлопнется - 11.09.2024, ПРАЙМ

Российская армия подготовила ВСУ ловушку. В Покровске она захлопнется

Наступление российских войск на Покровск прошло успешно, и теперь они намерены окончательно замкнуть дугу и зажать противника в котле, говорится в публикации... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T16:04+0300

2024-09-11T16:04+0300

2024-09-11T16:33+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Наступление российских войск на Покровск прошло успешно, и теперь они намерены окончательно замкнуть дугу и зажать противника в котле, говорится в публикации издания The New York Times."Взяв Покровск (Красноармейск), Россия получит значительное стратегическое преимущество в захвате остальной части Донбасса", - сказано в статье.В издании заметили, что Покровск находится на пересечении ключевых железнодорожных и автомобильных маршрутов, и его захват даст России стратегическое преимущество в регионе.Авторы материала добавили, что Украина перебросила подкрепления для защиты линии фронта вокруг Покровска, в то время как Россия перешла к наступлению с юга, чтобы окружить украинские силы между Покровском и Курахово. Российские войска также уже сформировали "котел" в этом районе.В издании заключили, что в перспективе осенние дожди ограничат мобильность обеих сторон и замедлят ход боевых действий.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240911/udary-851494601.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, всу