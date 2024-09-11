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Российская армия подготовила ВСУ ловушку. В Покровске она захлопнется
Российская армия подготовила ВСУ ловушку. В Покровске она захлопнется - 11.09.2024, ПРАЙМ
Российская армия подготовила ВСУ ловушку. В Покровске она захлопнется
Наступление российских войск на Покровск прошло успешно, и теперь они намерены окончательно замкнуть дугу и зажать противника в котле, говорится в публикации... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T16:04+0300
2024-09-11T16:04+0300
2024-09-11T16:33+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Наступление российских войск на Покровск прошло успешно, и теперь они намерены окончательно замкнуть дугу и зажать противника в котле, говорится в публикации издания The New York Times."Взяв Покровск (Красноармейск), Россия получит значительное стратегическое преимущество в захвате остальной части Донбасса", - сказано в статье.В издании заметили, что Покровск находится на пересечении ключевых железнодорожных и автомобильных маршрутов, и его захват даст России стратегическое преимущество в регионе.Авторы материала добавили, что Украина перебросила подкрепления для защиты линии фронта вокруг Покровска, в то время как Россия перешла к наступлению с юга, чтобы окружить украинские силы между Покровском и Курахово. Российские войска также уже сформировали "котел" в этом районе.В издании заключили, что в перспективе осенние дожди ограничат мобильность обеих сторон и замедлят ход боевых действий.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
Российская армия подготовила ВСУ ловушку. В Покровске она захлопнется
NYT: взятие Покровска даст России стратегическое преимущество перед ВСУ
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ.
Наступление российских войск на Покровск прошло успешно, и теперь они намерены окончательно замкнуть дугу и зажать противника в котле, говорится
в публикации издания The New York Times.
"Взяв Покровск (Красноармейск), Россия получит значительное стратегическое преимущество в захвате остальной части Донбасса", - сказано в статье.
В издании заметили, что Покровск находится на пересечении ключевых железнодорожных и автомобильных маршрутов, и его захват даст России стратегическое преимущество в регионе.
Авторы материала добавили, что Украина перебросила подкрепления для защиты линии фронта вокруг Покровска, в то время как Россия перешла к наступлению с юга, чтобы окружить украинские силы между Покровском и Курахово. Российские войска также уже сформировали "котел" в этом районе.
В издании заключили, что в перспективе осенние дожди ограничат мобильность обеих сторон и замедлят ход боевых действий.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
ВС России ударили по складам ВСУ с новой техникой НАТО, сообщило подполье