Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская армия подготовила ВСУ ловушку. В Покровске она захлопнется - 11.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240911/pokrovsk-851503723.html
Российская армия подготовила ВСУ ловушку. В Покровске она захлопнется
Российская армия подготовила ВСУ ловушку. В Покровске она захлопнется - 11.09.2024, ПРАЙМ
Российская армия подготовила ВСУ ловушку. В Покровске она захлопнется
Наступление российских войск на Покровск прошло успешно, и теперь они намерены окончательно замкнуть дугу и зажать противника в котле, говорится в публикации... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T16:04+0300
2024-09-11T16:33+0300
спецоперация на украине
россия
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0b/851503354_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d581922c5a20af567f4ffb40211bad6a.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Наступление российских войск на Покровск прошло успешно, и теперь они намерены окончательно замкнуть дугу и зажать противника в котле, говорится в публикации издания The New York Times."Взяв Покровск (Красноармейск), Россия получит значительное стратегическое преимущество в захвате остальной части Донбасса", - сказано в статье.В издании заметили, что Покровск находится на пересечении ключевых железнодорожных и автомобильных маршрутов, и его захват даст России стратегическое преимущество в регионе.Авторы материала добавили, что Украина перебросила подкрепления для защиты линии фронта вокруг Покровска, в то время как Россия перешла к наступлению с юга, чтобы окружить украинские силы между Покровском и Курахово. Российские войска также уже сформировали "котел" в этом районе.В издании заключили, что в перспективе осенние дожди ограничат мобильность обеих сторон и замедлят ход боевых действий.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240911/udary-851494601.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0b/851503354_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2be6e96b458a2c4d2be0e690b66ed1c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
16:04 11.09.2024 (обновлено: 16:33 11.09.2024)
 
Российская армия подготовила ВСУ ловушку. В Покровске она захлопнется

NYT: взятие Покровска даст России стратегическое преимущество перед ВСУ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСводная артиллерийская группа спецназа "Ахмат"
Сводная артиллерийская группа спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Наступление российских войск на Покровск прошло успешно, и теперь они намерены окончательно замкнуть дугу и зажать противника в котле, говорится в публикации издания The New York Times.
"Взяв Покровск (Красноармейск), Россия получит значительное стратегическое преимущество в захвате остальной части Донбасса", - сказано в статье.
В издании заметили, что Покровск находится на пересечении ключевых железнодорожных и автомобильных маршрутов, и его захват даст России стратегическое преимущество в регионе.
Авторы материала добавили, что Украина перебросила подкрепления для защиты линии фронта вокруг Покровска, в то время как Россия перешла к наступлению с юга, чтобы окружить украинские силы между Покровском и Курахово. Российские войска также уже сформировали "котел" в этом районе.
В издании заключили, что в перспективе осенние дожди ограничат мобильность обеих сторон и замедлят ход боевых действий.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
ВС России ударили по складам ВСУ с новой техникой НАТО, сообщило подполье
10:04
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала