Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия не меняла свою позицию по применению Storm Shadow для ударов по РФ - 11.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240911/rakety-851507638.html
Британия не меняла свою позицию по применению Storm Shadow для ударов по РФ
Британия не меняла свою позицию по применению Storm Shadow для ударов по РФ - 11.09.2024, ПРАЙМ
Британия не меняла свою позицию по применению Storm Shadow для ударов по РФ
Великобритания не меняла позицию по использованию Украиной ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ, несмотря на сообщения о возможном снятии США запрета на их... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:53+0300
2024-09-11T17:53+0300
спецоперация на украине
украина
великобритания
storm shadow
ракеты
ракетные удары
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Великобритания не меняла позицию по использованию Украиной ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ, несмотря на сообщения о возможном снятии США запрета на их применение, заявила в среду официальный представитель Даунинг-стрит. Ранее газета Telegraph сообщила, что на этой неделе президент США Джо Байден может отменить запрет на использование Киевом ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Разрешение США необходимо, так как эти ракеты используются совместно с американскими системами. Однако газета не уточнила, о каких именно системах идёт речь."Наша позиция не изменилась, однако мы всегда будем продолжать прислушиваться к украинцам", - цитирует представителя Даунинг-стрит телеканал Sky News. По её словам, именно этим и займутся глава британского МИД Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита на Украину - выслушают позицию Киева. Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил РИА Новости о первичной позиции британской стороны по использованию Украиной Storm Shadow. В мае 2023 года Лондон разрешил Киеву применять их в пределах "международно признанной" территории Украины. По словам главы российской дипмиссии, заявления британских официальных лиц по этому вопросу весьма размыты. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному.Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предупредил, что обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов на территории России — это "игра с огнём".
https://1prime.ru/20240911/ukraina-851507303.html
украина
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_29d744ff9f8246006c835fc0194d47be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, великобритания, storm shadow, ракеты, ракетные удары
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Storm Shadow, ракеты, ракетные удары
17:53 11.09.2024
 
Британия не меняла свою позицию по применению Storm Shadow для ударов по РФ

Великобритания не меняла свою позицию по применению Storm Shadow для ударов по РФ

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Великобритания не меняла позицию по использованию Украиной ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ, несмотря на сообщения о возможном снятии США запрета на их применение, заявила в среду официальный представитель Даунинг-стрит.
Ранее газета Telegraph сообщила, что на этой неделе президент США Джо Байден может отменить запрет на использование Киевом ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Разрешение США необходимо, так как эти ракеты используются совместно с американскими системами. Однако газета не уточнила, о каких именно системах идёт речь.
"Наша позиция не изменилась, однако мы всегда будем продолжать прислушиваться к украинцам", - цитирует представителя Даунинг-стрит телеканал Sky News.
Вид на здание Лондонской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
Британия выделит 600 миллионов фунтов на поддержку Украины
17:43
По её словам, именно этим и займутся глава британского МИД Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита на Украину - выслушают позицию Киева.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил РИА Новости о первичной позиции британской стороны по использованию Украиной Storm Shadow. В мае 2023 года Лондон разрешил Киеву применять их в пределах "международно признанной" территории Украины. По словам главы российской дипмиссии, заявления британских официальных лиц по этому вопросу весьма размыты. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному.
Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предупредил, что обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов на территории России — это "игра с огнём".
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯStorm Shadowракетыракетные удары
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала