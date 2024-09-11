https://1prime.ru/20240911/rakety-851507638.html

Британия не меняла свою позицию по применению Storm Shadow для ударов по РФ

Британия не меняла свою позицию по применению Storm Shadow для ударов по РФ - 11.09.2024, ПРАЙМ

Британия не меняла свою позицию по применению Storm Shadow для ударов по РФ

Великобритания не меняла позицию по использованию Украиной ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ, несмотря на сообщения о возможном снятии США запрета на их... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T17:53+0300

2024-09-11T17:53+0300

2024-09-11T17:53+0300

спецоперация на украине

украина

великобритания

storm shadow

ракеты

ракетные удары

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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Великобритания не меняла позицию по использованию Украиной ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ, несмотря на сообщения о возможном снятии США запрета на их применение, заявила в среду официальный представитель Даунинг-стрит. Ранее газета Telegraph сообщила, что на этой неделе президент США Джо Байден может отменить запрет на использование Киевом ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Разрешение США необходимо, так как эти ракеты используются совместно с американскими системами. Однако газета не уточнила, о каких именно системах идёт речь."Наша позиция не изменилась, однако мы всегда будем продолжать прислушиваться к украинцам", - цитирует представителя Даунинг-стрит телеканал Sky News. По её словам, именно этим и займутся глава британского МИД Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита на Украину - выслушают позицию Киева. Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил РИА Новости о первичной позиции британской стороны по использованию Украиной Storm Shadow. В мае 2023 года Лондон разрешил Киеву применять их в пределах "международно признанной" территории Украины. По словам главы российской дипмиссии, заявления британских официальных лиц по этому вопросу весьма размыты. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному.Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предупредил, что обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов на территории России — это "игра с огнём".

https://1prime.ru/20240911/ukraina-851507303.html

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украина, великобритания, storm shadow, ракеты, ракетные удары