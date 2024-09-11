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Глава Т-Банка рассказал об эффекте объединения с IT-платформой Росбанка - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Глава Т-Банка рассказал об эффекте объединения с IT-платформой Росбанка
Глава Т-Банка рассказал об эффекте объединения с IT-платформой Росбанка - 11.09.2024, ПРАЙМ
Глава Т-Банка рассказал об эффекте объединения с IT-платформой Росбанка
Экономический эффект от объединения IT-платформ Т-Банка и Росбанка составит около 20 миллиардов рублей, сказал глава Т-Банка Станислав Близнюк. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T18:57+0300
2024-09-11T18:57+0300
росбанк
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Экономический эффект от объединения IT-платформ Т-Банка и Росбанка составит около 20 миллиардов рублей, сказал глава Т-Банка Станислав Близнюк. В среду "ТКС Холдинг" сообщил, что интеграция Росбанка может быть завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку, советы директоров двух банков рассмотрят этот вопрос 13 сентября. "Только на действии объединения платформ (IT-платформ Росбанка и Т-Банка – ред.) для розницы мы экономим около 20 миллиардов, то есть не экономим, а зарабатываем", - сказал Близнюк в интервью на YouTube-канале "Т-инвестиции", подчеркнув, что одна платформа "очевидно выгоднее". "А если говорить про платформу для крупных корпоративных клиентов, то тот продуктовый ряд, который реализован у них (у Росбанка - ред.), он гораздо сильнее для крупных компаний со сложным кэш-менеджментом, сложными видами кредитования. Эту часть мы соответственно собираемся себе "перетащить" как экспертизу и дальше ее в этой части поддерживать", - добавил он. Также он обратил внимание, что больше 50% операционных расходов можно будет оптимизировать без ущерба качества для клиентов. Рассказывая о присоединении Росбанка в качестве филиала, он отметил, что банк "фундаментально удваивает капитал". При этом он отметил, что более четкие цифры того, как интеграция Росбанка и Т-Банка отразится в отчетности, будут по итогам четвертого квартала. "Первое – мы эффективны, дальше мы уверены, что можем поддерживать тридцатое ROE (30%+ ROE – ред.), когда мы об этом четче скажем, наверное, это будет по результатам третьего квартала, когда, наконец, у нас появится объединенная отчетность. Поэтому более четкие цифры мы расскажем по результатам третьего квартала, еще более четкие цифры будут по результатам четвертого квартала", - подчеркнул он.
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росбанк, т-банк
Росбанк, Т-Банк
18:57 11.09.2024
 
Глава Т-Банка рассказал об эффекте объединения с IT-платформой Росбанка

Близнюк: объединение IT-платформ Росбанка и Т-Банка даст эффект около 20 млрд руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВывеска Росбанка
Вывеска Росбанка - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Экономический эффект от объединения IT-платформ Т-Банка и Росбанка составит около 20 миллиардов рублей, сказал глава Т-Банка Станислав Близнюк.
В среду "ТКС Холдинг" сообщил, что интеграция Росбанка может быть завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку, советы директоров двух банков рассмотрят этот вопрос 13 сентября.
"Только на действии объединения платформ (IT-платформ Росбанка и Т-Банка – ред.) для розницы мы экономим около 20 миллиардов, то есть не экономим, а зарабатываем", - сказал Близнюк в интервью на YouTube-канале "Т-инвестиции", подчеркнув, что одна платформа "очевидно выгоднее".
Росбанк
Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщил "ТКС Холдинг"
16:37
"А если говорить про платформу для крупных корпоративных клиентов, то тот продуктовый ряд, который реализован у них (у Росбанка - ред.), он гораздо сильнее для крупных компаний со сложным кэш-менеджментом, сложными видами кредитования. Эту часть мы соответственно собираемся себе "перетащить" как экспертизу и дальше ее в этой части поддерживать", - добавил он.
Также он обратил внимание, что больше 50% операционных расходов можно будет оптимизировать без ущерба качества для клиентов.
Рассказывая о присоединении Росбанка в качестве филиала, он отметил, что банк "фундаментально удваивает капитал". При этом он отметил, что более четкие цифры того, как интеграция Росбанка и Т-Банка отразится в отчетности, будут по итогам четвертого квартала.
"Первое – мы эффективны, дальше мы уверены, что можем поддерживать тридцатое ROE (30%+ ROE – ред.), когда мы об этом четче скажем, наверное, это будет по результатам третьего квартала, когда, наконец, у нас появится объединенная отчетность. Поэтому более четкие цифры мы расскажем по результатам третьего квартала, еще более четкие цифры будут по результатам четвертого квартала", - подчеркнул он.
 
РосбанкТ-Банк
 
 
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