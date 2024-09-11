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Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщил "ТКС Холдинг" - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщил "ТКС Холдинг"
Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщил "ТКС Холдинг" - 11.09.2024, ПРАЙМ
Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщил "ТКС Холдинг"
Росбанк может быть полностью интегрирован в Т-Банк путём присоединения в качестве филиала, этот вопрос будет рассмотрен советами директоров обоих банков 13... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T16:37+0300
2024-09-11T16:37+0300
росбанк
т-банк
филиал
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Росбанк может быть полностью интегрирован в Т-Банк путём присоединения в качестве филиала, этот вопрос будет рассмотрен советами директоров обоих банков 13 сентября, сообщил "ТКС Холдинг". "Интеграция Росбанка будет завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку... Вопрос вынесен на советы директоров Т-Банка и Росбанка и будет рассмотрен 13 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. В "ТКС Холдинге" пояснили, что решение о присоединении Росбанка к Т-Банку в качестве филиала было принято руководством после тщательного рассмотрения всех возможных вариантов интеграции. Это позволит объединённой структуре максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, достичь синергетического эффекта и значительно сократить расходы, в том числе на IT-решения.Наиболее эффективным и прозрачным вариантом создания объединённой структуры является присоединение Росбанка в качестве филиала. Это позволит быстро увеличить акционерную стоимость бизнеса, который в результате присоединения займёт одно из лидирующих мест на финансовом рынке России по ключевым показателям, таким как размер розничного кредитного портфеля и объём средств населения.Председателя совета директоров "ТКС Холдинга" Алексей Малиновский также подчеркнул, что объединённая структура будет пятой по объёму средств населения (2,7 триллиона рублей) и четвёртой по размеру кредитного портфеля физических лиц (более 2 триллионов рублей). Общий капитал составит более 500 миллиардов рублей.В "ТКС Холдинге" отметили, что продуктовые бренды-лидеры, такие как L'Hermitage Private Banking и Росбанк, которые специализируются на работе с крупными и средними корпоративными клиентами, продолжат своё развитие в рамках объединённой структуры.Окончательное решение будет принято акционерами банков — компанией "ТКС Холдинг" и владельцами оставшихся в свободном обращении акций Росбанка, говорится в сообщении. Все обязательства и условия, указанные в ранее заключённых договорах с Росбанком, остаются в силе. Процесс интеграции планируется завершить в первом квартале 2025 года.В марте компания ТКС Холдинг, которая является материнской компанией Т-Банка (бывший "Тинькофф"), объявила о приобретении Росбанка. В середине августа компания сообщила, что получила контроль более чем над 99% обыкновенных акций Росбанка, и направила в Центральный банк Российской Федерации предложение о выкупе оставшихся акций.
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росбанк, т-банк, филиал
Росбанк, Т-Банк, филиал
16:37 11.09.2024
 
Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщил "ТКС Холдинг"

"ТКС Холдинг": вопрос присоединения Росбанка к Т-Банку рассмотрят 13 сентября

© Пресс-служба РосбанкаРосбанк
Росбанк
© Пресс-служба Росбанка
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Росбанк может быть полностью интегрирован в Т-Банк путём присоединения в качестве филиала, этот вопрос будет рассмотрен советами директоров обоих банков 13 сентября, сообщил "ТКС Холдинг".
"Интеграция Росбанка будет завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку... Вопрос вынесен на советы директоров Т-Банка и Росбанка и будет рассмотрен 13 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
В "ТКС Холдинге" пояснили, что решение о присоединении Росбанка к Т-Банку в качестве филиала было принято руководством после тщательного рассмотрения всех возможных вариантов интеграции. Это позволит объединённой структуре максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, достичь синергетического эффекта и значительно сократить расходы, в том числе на IT-решения.
Наиболее эффективным и прозрачным вариантом создания объединённой структуры является присоединение Росбанка в качестве филиала. Это позволит быстро увеличить акционерную стоимость бизнеса, который в результате присоединения займёт одно из лидирующих мест на финансовом рынке России по ключевым показателям, таким как размер розничного кредитного портфеля и объём средств населения.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
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Председателя совета директоров "ТКС Холдинга" Алексей Малиновский также подчеркнул, что объединённая структура будет пятой по объёму средств населения (2,7 триллиона рублей) и четвёртой по размеру кредитного портфеля физических лиц (более 2 триллионов рублей). Общий капитал составит более 500 миллиардов рублей.
В "ТКС Холдинге" отметили, что продуктовые бренды-лидеры, такие как L'Hermitage Private Banking и Росбанк, которые специализируются на работе с крупными и средними корпоративными клиентами, продолжат своё развитие в рамках объединённой структуры.
Окончательное решение будет принято акционерами банков — компанией "ТКС Холдинг" и владельцами оставшихся в свободном обращении акций Росбанка, говорится в сообщении. Все обязательства и условия, указанные в ранее заключённых договорах с Росбанком, остаются в силе. Процесс интеграции планируется завершить в первом квартале 2025 года.
В марте компания ТКС Холдинг, которая является материнской компанией Т-Банка (бывший "Тинькофф"), объявила о приобретении Росбанка. В середине августа компания сообщила, что получила контроль более чем над 99% обыкновенных акций Росбанка, и направила в Центральный банк Российской Федерации предложение о выкупе оставшихся акций.
 
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