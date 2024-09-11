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Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщил "ТКС Холдинг"
Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщил "ТКС Холдинг" - 11.09.2024, ПРАЙМ
Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщил "ТКС Холдинг"
Росбанк может быть полностью интегрирован в Т-Банк путём присоединения в качестве филиала, этот вопрос будет рассмотрен советами директоров обоих банков 13... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T16:37+0300
2024-09-11T16:37+0300
2024-09-11T16:37+0300
росбанк
т-банк
филиал
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Росбанк может быть полностью интегрирован в Т-Банк путём присоединения в качестве филиала, этот вопрос будет рассмотрен советами директоров обоих банков 13 сентября, сообщил "ТКС Холдинг". "Интеграция Росбанка будет завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку... Вопрос вынесен на советы директоров Т-Банка и Росбанка и будет рассмотрен 13 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. В "ТКС Холдинге" пояснили, что решение о присоединении Росбанка к Т-Банку в качестве филиала было принято руководством после тщательного рассмотрения всех возможных вариантов интеграции. Это позволит объединённой структуре максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, достичь синергетического эффекта и значительно сократить расходы, в том числе на IT-решения.Наиболее эффективным и прозрачным вариантом создания объединённой структуры является присоединение Росбанка в качестве филиала. Это позволит быстро увеличить акционерную стоимость бизнеса, который в результате присоединения займёт одно из лидирующих мест на финансовом рынке России по ключевым показателям, таким как размер розничного кредитного портфеля и объём средств населения.Председателя совета директоров "ТКС Холдинга" Алексей Малиновский также подчеркнул, что объединённая структура будет пятой по объёму средств населения (2,7 триллиона рублей) и четвёртой по размеру кредитного портфеля физических лиц (более 2 триллионов рублей). Общий капитал составит более 500 миллиардов рублей.В "ТКС Холдинге" отметили, что продуктовые бренды-лидеры, такие как L'Hermitage Private Banking и Росбанк, которые специализируются на работе с крупными и средними корпоративными клиентами, продолжат своё развитие в рамках объединённой структуры.Окончательное решение будет принято акционерами банков — компанией "ТКС Холдинг" и владельцами оставшихся в свободном обращении акций Росбанка, говорится в сообщении. Все обязательства и условия, указанные в ранее заключённых договорах с Росбанком, остаются в силе. Процесс интеграции планируется завершить в первом квартале 2025 года.В марте компания ТКС Холдинг, которая является материнской компанией Т-Банка (бывший "Тинькофф"), объявила о приобретении Росбанка. В середине августа компания сообщила, что получила контроль более чем над 99% обыкновенных акций Росбанка, и направила в Центральный банк Российской Федерации предложение о выкупе оставшихся акций.
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росбанк, т-банк, филиал
Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщил "ТКС Холдинг"
"ТКС Холдинг": вопрос присоединения Росбанка к Т-Банку рассмотрят 13 сентября
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Росбанк может быть полностью интегрирован в Т-Банк путём присоединения в качестве филиала, этот вопрос будет рассмотрен советами директоров обоих банков 13 сентября, сообщил "ТКС Холдинг".
"Интеграция Росбанка будет завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку... Вопрос вынесен на советы директоров Т-Банка и Росбанка и будет рассмотрен 13 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
В "ТКС Холдинге" пояснили, что решение о присоединении Росбанка к Т-Банку в качестве филиала было принято руководством после тщательного рассмотрения всех возможных вариантов интеграции. Это позволит объединённой структуре максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, достичь синергетического эффекта и значительно сократить расходы, в том числе на IT-решения.
Наиболее эффективным и прозрачным вариантом создания объединённой структуры является присоединение Росбанка в качестве филиала. Это позволит быстро увеличить акционерную стоимость бизнеса, который в результате присоединения займёт одно из лидирующих мест на финансовом рынке России по ключевым показателям, таким как размер розничного кредитного портфеля и объём средств населения.
ЦБ ожидает снижения масштаба хищений средств клиентов банков
Председателя совета директоров "ТКС Холдинга" Алексей Малиновский также подчеркнул, что объединённая структура будет пятой по объёму средств населения (2,7 триллиона рублей) и четвёртой по размеру кредитного портфеля физических лиц (более 2 триллионов рублей). Общий капитал составит более 500 миллиардов рублей.
В "ТКС Холдинге" отметили, что продуктовые бренды-лидеры, такие как L'Hermitage Private Banking и Росбанк, которые специализируются на работе с крупными и средними корпоративными клиентами, продолжат своё развитие в рамках объединённой структуры.
Окончательное решение будет принято акционерами банков — компанией "ТКС Холдинг" и владельцами оставшихся в свободном обращении акций Росбанка, говорится в сообщении. Все обязательства и условия, указанные в ранее заключённых договорах с Росбанком, остаются в силе. Процесс интеграции планируется завершить в первом квартале 2025 года.
В марте компания ТКС Холдинг, которая является материнской компанией Т-Банка (бывший "Тинькофф"), объявила о приобретении Росбанка. В середине августа компания сообщила, что получила контроль более чем над 99% обыкновенных акций Росбанка, и направила в Центральный банк Российской Федерации предложение о выкупе оставшихся акций.