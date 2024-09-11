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Конгрессвумен призвала власти США позвонить Путину

Конгрессвумен призвала власти США позвонить Путину - 11.09.2024, ПРАЙМ

Конгрессвумен призвала власти США позвонить Путину

Необходимо немедленно связаться с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским и урегулировать украинский кризис,... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T14:13+0300

2024-09-11T14:13+0300

2024-09-11T14:13+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сша

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Необходимо немедленно связаться с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским и урегулировать украинский кризис, призвала в социальной сети Х американская конгрессвумен от республиканского крыла Марджори Тейлор Грин."Позвоните Зеленскому и Путину и закончите войну!", - написала политик.Грин также подчеркнула, что конфликт на Украине не начался бы, если бы президентом США был бы экс-лидер страны Дональд Трамп.Ранее кандидат в президенты Дональд Трамп в ходе дебатов со своим оппонентом Камалой Харрис обвинил действующего президента США Джо Байдена в отсутствии возможности решить украинский вопрос и связаться с Путиным.В июне президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск, отказ от намерений вступления в НАТО и демилитаризацию и денацификацию в Киеве, а также принятие нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона в свою очередь от предложения отказалась.

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украина

сша

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россия, украина, сша, дональд трамп, камала харрис