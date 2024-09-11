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Конгрессвумен призвала власти США позвонить Путину - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240911/ssha-851501300.html
Конгрессвумен призвала власти США позвонить Путину
Конгрессвумен призвала власти США позвонить Путину - 11.09.2024, ПРАЙМ
Конгрессвумен призвала власти США позвонить Путину
Необходимо немедленно связаться с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским и урегулировать украинский кризис,... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T14:13+0300
2024-09-11T14:13+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сша
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Необходимо немедленно связаться с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским и урегулировать украинский кризис, призвала в социальной сети Х американская конгрессвумен от республиканского крыла Марджори Тейлор Грин."Позвоните Зеленскому и Путину и закончите войну!", - написала политик.Грин также подчеркнула, что конфликт на Украине не начался бы, если бы президентом США был бы экс-лидер страны Дональд Трамп.Ранее кандидат в президенты Дональд Трамп в ходе дебатов со своим оппонентом Камалой Харрис обвинил действующего президента США Джо Байдена в отсутствии возможности решить украинский вопрос и связаться с Путиным.В июне президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск, отказ от намерений вступления в НАТО и демилитаризацию и денацификацию в Киеве, а также принятие нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона в свою очередь от предложения отказалась.
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россия, украина, сша, дональд трамп, камала харрис
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Камала Харрис
14:13 11.09.2024
 
Конгрессвумен призвала власти США позвонить Путину

Конгрессвумен призвала власти США позвонить Путину и закончить конфликт

© fotolia.com / Al TeichКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© fotolia.com / Al Teich
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Необходимо немедленно связаться с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским и урегулировать украинский кризис, призвала в социальной сети Х американская конгрессвумен от республиканского крыла Марджори Тейлор Грин.
"Позвоните Зеленскому и Путину и закончите войну!", - написала политик.
Грин также подчеркнула, что конфликт на Украине не начался бы, если бы президентом США был бы экс-лидер страны Дональд Трамп.
Ранее кандидат в президенты Дональд Трамп в ходе дебатов со своим оппонентом Камалой Харрис обвинил действующего президента США Джо Байдена в отсутствии возможности решить украинский вопрос и связаться с Путиным.
В июне президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск, отказ от намерений вступления в НАТО и демилитаризацию и денацификацию в Киеве, а также принятие нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона в свою очередь от предложения отказалась.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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