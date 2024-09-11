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"Произошло быстро". ВСУ предупредили об угрозе в Курской области

"Произошло быстро". ВСУ предупредили об угрозе в Курской области - 11.09.2024, ПРАЙМ

"Произошло быстро". ВСУ предупредили об угрозе в Курской области

Позиции украинской армии могут рухнуть в ближайшей перспективе на фоне российского контрнаступления в Курской области. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T16:35+0300

2024-09-11T16:35+0300

2024-09-11T16:46+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Позиции украинской армии могут рухнуть в ближайшей перспективе на фоне российского контрнаступления в Курской области. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал норвежский профессор Гленн Дизен."Это произошло так быстро, что может привести к краху украинских позиций в Курской области, если ситуация не стабилизируется", — отметил Дизен.Ранее стало известно, что российские военные освободили несколько населенных пунктов на Кореневском направлении и установили над ними контроль.Ранее также сообщалось, что ситуация с оснащением украинских военных старым оружием может стать серьезной проблемой, так как старые подразделения с более лучшей и новой техникой будут отведены с фронта в ходе ротаций.

https://1prime.ru/20240911/pokrovsk-851503723.html

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россия, всу