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"Произошло быстро". ВСУ предупредили об угрозе в Курской области
"Произошло быстро". ВСУ предупредили об угрозе в Курской области - 11.09.2024, ПРАЙМ
"Произошло быстро". ВСУ предупредили об угрозе в Курской области
Позиции украинской армии могут рухнуть в ближайшей перспективе на фоне российского контрнаступления в Курской области. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T16:35+0300
2024-09-11T16:35+0300
2024-09-11T16:46+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Позиции украинской армии могут рухнуть в ближайшей перспективе на фоне российского контрнаступления в Курской области. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал норвежский профессор Гленн Дизен."Это произошло так быстро, что может привести к краху украинских позиций в Курской области, если ситуация не стабилизируется", — отметил Дизен.Ранее стало известно, что российские военные освободили несколько населенных пунктов на Кореневском направлении и установили над ними контроль.Ранее также сообщалось, что ситуация с оснащением украинских военных старым оружием может стать серьезной проблемой, так как старые подразделения с более лучшей и новой техникой будут отведены с фронта в ходе ротаций.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
"Произошло быстро". ВСУ предупредили об угрозе в Курской области
Профессор Дизен: позиции ВСУ в Курской области могут рухнуть
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ.
Позиции украинской армии могут рухнуть в ближайшей перспективе на фоне российского контрнаступления в Курской области. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал
норвежский профессор Гленн Дизен.
"Это произошло так быстро, что может привести к краху украинских позиций в Курской области, если ситуация не стабилизируется", — отметил Дизен.
Ранее стало известно, что российские военные освободили несколько населенных пунктов на Кореневском направлении и установили над ними контроль.
Ранее также сообщалось, что ситуация с оснащением украинских военных старым оружием может стать серьезной проблемой, так как старые подразделения с более лучшей и новой техникой будут отведены с фронта в ходе ротаций.
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