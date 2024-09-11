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ВС России ударили по складам ВСУ с новой техникой НАТО, сообщило подполье

ВС России ударили по складам ВСУ с новой техникой НАТО, сообщило подполье - 11.09.2024, ПРАЙМ

ВС России ударили по складам ВСУ с новой техникой НАТО, сообщило подполье

Российские военные нанесли удары по району промышленных складов в Киевской области, куда была доставлена новая техника НАТО. Об этом агентству РИА Новости... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T10:04+0300

2024-09-11T10:04+0300

2024-09-11T10:32+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удары по району промышленных складов в Киевской области, куда была доставлена новая техника НАТО. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Ночью 11 сентября в 20 минут третьего город Переяслав получил удар по объектам, использовавшимся военными ВСУ... удар был в стороне района Лагери, в южном направлении, где находятся промышленные склады и огромная станция техобслуживания", - рассказал собеседник агентства.По словам Лебедева, взрыв также зафиксирован в Кременчуге, рядом с складами-холодильниками, где хранились боеприпасы. После первого взрыва произошла детонация. Район дислокации 69-го батальона ВСУ в Миргороде также пострадал от взрыва, заключил он.Ранее министерство обороны России сообщило, что Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) за прошедшую ночь. Два из них были сбиты над Орловской областью, по одному - над Белгородской и Курской областями.

https://1prime.ru/20240911/ukraina-851494174.html

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