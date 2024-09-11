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В Британии назвали срок смены позиции Байдена по ударам вглубь России - 11.09.2024, ПРАЙМ
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В Британии назвали срок смены позиции Байдена по ударам вглубь России
В Британии назвали срок смены позиции Байдена по ударам вглубь России - 11.09.2024, ПРАЙМ
В Британии назвали срок смены позиции Байдена по ударам вглубь России
Глава Белого дома Джо Байден может снять запрет на использование ВСУ британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России уже на этой неделе, сообщает... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T12:05+0300
2024-09-11T12:05+0300
вооружения
россия
сша
джо байден
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден может снять запрет на использование ВСУ британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России уже на этой неделе, сообщает британское издание The Telegraph."Джо Байден может снять запрет на использование британских Storm Shadow для ударов по РФ... Источники в британском правительстве… считают, что смена позиции по дальнобойным ракетам возможна на этой неделе", - сказано в публикации.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что дискуссии на тему вероятного применения украинской армией ракет Storm Shadow для ударов вглубь России являются "игрой с огнем".Во вторник 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США допускают возможность разрешения Украине нанести удар на российскую территорию с использованием американских ракет ATACMS.
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россия, сша, джо байден
Вооружения, РОССИЯ, США, Джо Байден
12:05 11.09.2024
 
В Британии назвали срок смены позиции Байдена по ударам вглубь России

The Telegraph: Байден может разрешить Киеву удары вглубь России на этой неделе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден может снять запрет на использование ВСУ британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России уже на этой неделе, сообщает британское издание The Telegraph.
"Джо Байден может снять запрет на использование британских Storm Shadow для ударов по РФ... Источники в британском правительстве… считают, что смена позиции по дальнобойным ракетам возможна на этой неделе", - сказано в публикации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что дискуссии на тему вероятного применения украинской армией ракет Storm Shadow для ударов вглубь России являются "игрой с огнем".
Во вторник 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США допускают возможность разрешения Украине нанести удар на российскую территорию с использованием американских ракет ATACMS.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
"Неадекватен". В Госдуме отреагировали на слова Байдена об ударах по России
10:10
 
ВооруженияРОССИЯСШАДжо Байден
 
 
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