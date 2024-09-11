https://1prime.ru/20240911/udary-851497863.html

В Британии назвали срок смены позиции Байдена по ударам вглубь России

В Британии назвали срок смены позиции Байдена по ударам вглубь России - 11.09.2024, ПРАЙМ

В Британии назвали срок смены позиции Байдена по ударам вглубь России

Глава Белого дома Джо Байден может снять запрет на использование ВСУ британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России уже на этой неделе, сообщает... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T12:05+0300

2024-09-11T12:05+0300

2024-09-11T12:05+0300

вооружения

россия

сша

джо байден

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден может снять запрет на использование ВСУ британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России уже на этой неделе, сообщает британское издание The Telegraph."Джо Байден может снять запрет на использование британских Storm Shadow для ударов по РФ... Источники в британском правительстве… считают, что смена позиции по дальнобойным ракетам возможна на этой неделе", - сказано в публикации.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что дискуссии на тему вероятного применения украинской армией ракет Storm Shadow для ударов вглубь России являются "игрой с огнем".Во вторник 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США допускают возможность разрешения Украине нанести удар на российскую территорию с использованием американских ракет ATACMS.

https://1prime.ru/20240911/ukraina-851494827.html

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россия, сша, джо байден