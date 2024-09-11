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США не объявят о разрешении ВСУ на дальнобойные удары по России, пишут СМИ
США не объявят о разрешении ВСУ на дальнобойные удары по России, пишут СМИ - 11.09.2024, ПРАЙМ
США не объявят о разрешении ВСУ на дальнобойные удары по России, пишут СМИ
США хотят, чтобы Зеленский подробно изложил стратегию ударов по территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия, передает... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T22:10+0300
2024-09-11T22:10+0300
2024-09-11T22:10+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. США хотят, чтобы Зеленский подробно изложил стратегию ударов по территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия, передает Bloomberg со ссылкой на источники. США намерены побудить Владимира Зеленского представить детальную стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем будет принято решение о снятии ограничений на использование более дальнобойного оружия, предоставляемого Вашингтоном и его союзниками.По информации источников, во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми намеревались оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и его команду с целью получения от них информации о долгосрочных планах на следующий год. Источники отмечают, что это поможет понять, какие цели преследует Украина.Ранее газета Financial Times сообщила о разногласиях в правительстве президента США Джо Байдена по вопросу о возможности нанесения ударов Киевом вглубь территории РФ. По информации издания Telegraph, на этой неделе президент США Джо Байден может отменить запрет на использование Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов по территории России.
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украина, сша, ракетные удары
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ракетные удары
США не объявят о разрешении ВСУ на дальнобойные удары по России, пишут СМИ
Bloomberg: Запад не разрешит Киеву удары вглубь РФ, пока не получит план Зеленского
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. США хотят, чтобы Зеленский подробно изложил стратегию ударов по территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
США намерены побудить Владимира Зеленского представить детальную стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем будет принято решение о снятии ограничений на использование более дальнобойного оружия, предоставляемого Вашингтоном и его союзниками.
Рябков предупредил США о рисках снятия ограничений на удары по России
По информации источников, во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми намеревались оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и его команду с целью получения от них информации о долгосрочных планах на следующий год. Источники отмечают, что это поможет понять, какие цели преследует Украина.
Ранее газета Financial Times сообщила о разногласиях в правительстве президента США Джо Байдена по вопросу о возможности нанесения ударов Киевом вглубь территории РФ. По информации издания Telegraph, на этой неделе президент США Джо Байден может отменить запрет на использование Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов по территории России.