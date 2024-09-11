https://1prime.ru/20240911/ukraina-851497379.html

"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте

"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте - 11.09.2024, ПРАЙМ

"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте

Российские войска активно продвигаются на донбасском направлении, на фоне чего Вооруженные силы Украины терпят значительные неудачи, рассказал в интервью TOK FM | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T11:44+0300

2024-09-11T11:44+0300

2024-09-11T12:02+0300

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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российские войска активно продвигаются на донбасском направлении, на фоне чего Вооруженные силы Украины терпят значительные неудачи, рассказал в интервью TOK FM польский генерал Богуслав Пацек."Украина проигрывает в Донбассе. Русские идут вперед, причем очень бодро и смело", — говорится в материале.Военнослужащий подчеркнул, что из-за трудностей украинским военным приходится использовать неоднозначные методы борьбы, которые могут нанести значительный ущерб их репутации. Речь идет, например, о применении дронов с расплавленным металлом.Более того, Пацек отметил, что обстановка на линии фронта также сказывается на украинскомм правительстве, где происходят крупные перестановки. По его словам, у Украины очень много проблем, начиная с больших потоков эмиграции и заканчивая высоким уровнем коррупции."Я полагаю, Зеленский с ужасом думает о том, во что все это может вылиться", — резюмировал польский генерал.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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