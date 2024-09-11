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"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте
"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте - 11.09.2024, ПРАЙМ
"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте
Российские войска активно продвигаются на донбасском направлении, на фоне чего Вооруженные силы Украины терпят значительные неудачи, рассказал в интервью TOK FM | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T11:44+0300
2024-09-11T12:02+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российские войска активно продвигаются на донбасском направлении, на фоне чего Вооруженные силы Украины терпят значительные неудачи, рассказал в интервью TOK FM польский генерал Богуслав Пацек."Украина проигрывает в Донбассе. Русские идут вперед, причем очень бодро и смело", — говорится в материале.Военнослужащий подчеркнул, что из-за трудностей украинским военным приходится использовать неоднозначные методы борьбы, которые могут нанести значительный ущерб их репутации. Речь идет, например, о применении дронов с расплавленным металлом.Более того, Пацек отметил, что обстановка на линии фронта также сказывается на украинскомм правительстве, где происходят крупные перестановки. По его словам, у Украины очень много проблем, начиная с больших потоков эмиграции и заканчивая высоким уровнем коррупции."Я полагаю, Зеленский с ужасом думает о том, во что все это может вылиться", — резюмировал польский генерал.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
11:44 11.09.2024 (обновлено: 12:02 11.09.2024)
 
"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте

Генерал Пацек: ВСУ проигрывают в Донбассе на фоне продвижения российских военных

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российские войска активно продвигаются на донбасском направлении, на фоне чего Вооруженные силы Украины терпят значительные неудачи, рассказал в интервью TOK FM польский генерал Богуслав Пацек.
"Украина проигрывает в Донбассе. Русские идут вперед, причем очень бодро и смело", — говорится в материале.
Военнослужащий подчеркнул, что из-за трудностей украинским военным приходится использовать неоднозначные методы борьбы, которые могут нанести значительный ущерб их репутации. Речь идет, например, о применении дронов с расплавленным металлом.
Более того, Пацек отметил, что обстановка на линии фронта также сказывается на украинскомм правительстве, где происходят крупные перестановки. По его словам, у Украины очень много проблем, начиная с больших потоков эмиграции и заканчивая высоким уровнем коррупции.
"Я полагаю, Зеленский с ужасом думает о том, во что все это может вылиться", — резюмировал польский генерал.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
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