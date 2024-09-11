https://1prime.ru/20240911/ukraina-851497379.html
"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте
"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте - 11.09.2024, ПРАЙМ
"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте
Российские войска активно продвигаются на донбасском направлении, на фоне чего Вооруженные силы Украины терпят значительные неудачи, рассказал в интервью TOK FM | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T11:44+0300
2024-09-11T11:44+0300
2024-09-11T12:02+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российские войска активно продвигаются на донбасском направлении, на фоне чего Вооруженные силы Украины терпят значительные неудачи, рассказал в интервью TOK FM польский генерал Богуслав Пацек."Украина проигрывает в Донбассе. Русские идут вперед, причем очень бодро и смело", — говорится в материале.Военнослужащий подчеркнул, что из-за трудностей украинским военным приходится использовать неоднозначные методы борьбы, которые могут нанести значительный ущерб их репутации. Речь идет, например, о применении дронов с расплавленным металлом.Более того, Пацек отметил, что обстановка на линии фронта также сказывается на украинскомм правительстве, где происходят крупные перестановки. По его словам, у Украины очень много проблем, начиная с больших потоков эмиграции и заканчивая высоким уровнем коррупции."Я полагаю, Зеленский с ужасом думает о том, во что все это может вылиться", — резюмировал польский генерал.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://1prime.ru/20240911/tramp-851493053.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
"Зеленский думает с ужасом". В Польше высказались о положении ВСУ на фронте
Генерал Пацек: ВСУ проигрывают в Донбассе на фоне продвижения российских военных
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ.
Российские войска активно продвигаются на донбасском направлении, на фоне чего Вооруженные силы Украины терпят значительные неудачи, рассказал в интервью
TOK FM польский генерал Богуслав Пацек.
"Украина проигрывает в Донбассе. Русские идут вперед, причем очень бодро и смело", — говорится в материале.
Военнослужащий подчеркнул, что из-за трудностей украинским военным приходится использовать неоднозначные методы борьбы, которые могут нанести значительный ущерб их репутации. Речь идет, например, о применении дронов с расплавленным металлом.
Более того, Пацек отметил, что обстановка на линии фронта также сказывается на украинскомм правительстве, где происходят крупные перестановки. По его словам, у Украины очень много проблем, начиная с больших потоков эмиграции и заканчивая высоким уровнем коррупции.
"Я полагаю, Зеленский с ужасом думает о том, во что все это может вылиться", — резюмировал польский генерал.
"Съел бы на ланч". Харрис ответила на слова Трампа о конфликте на Украине Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>