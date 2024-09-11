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Киев теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, заявили в США - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Киев теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, заявили в США
Киев теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, заявили в США - 11.09.2024, ПРАЙМ
Киев теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, заявили в США
Ежедневно Украина теряет рычаги влияния на мирные переговоры с Россией, поэтому без помощи Запада ей не справиться. Об этом рассказал экс-глава аналитического... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:23+0300
2024-09-11T17:23+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Ежедневно Украина теряет рычаги влияния на мирные переговоры с Россией, поэтому без помощи Запада ей не справиться. Об этом рассказал экс-глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб."Им понадобится помощь Запада, (чтобы найти компромиссное решение с Россией - ред.)", - добавил он.Биб добавил, что особенно сильно Киев будет нуждаться в помощи Соединенных Штатов. По его словам, Украине уже невыгодно продолжать конфликт, поэтому ей нужно как можно скорее пойти на компромисс с Россией.
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россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
17:23 11.09.2024
 
Киев теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, заявили в США

Аналитик Биб: без помощи Запада Киев теряет рычаги влияния на переговоры с РФ

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Ежедневно Украина теряет рычаги влияния на мирные переговоры с Россией, поэтому без помощи Запада ей не справиться. Об этом рассказал экс-глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб.
"Им понадобится помощь Запада, (чтобы найти компромиссное решение с Россией - ред.)", - добавил он.
Биб добавил, что особенно сильно Киев будет нуждаться в помощи Соединенных Штатов. По его словам, Украине уже невыгодно продолжать конфликт, поэтому ей нужно как можно скорее пойти на компромисс с Россией.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
Трамп и Харрис поспорили об урегулировании конфликта России и Украины
08:16
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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