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Киев теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, заявили в США
Киев теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, заявили в США - 11.09.2024, ПРАЙМ
Киев теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, заявили в США
Ежедневно Украина теряет рычаги влияния на мирные переговоры с Россией, поэтому без помощи Запада ей не справиться. Об этом рассказал экс-глава аналитического... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:23+0300
2024-09-11T17:23+0300
2024-09-11T17:23+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Ежедневно Украина теряет рычаги влияния на мирные переговоры с Россией, поэтому без помощи Запада ей не справиться. Об этом рассказал экс-глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб."Им понадобится помощь Запада, (чтобы найти компромиссное решение с Россией - ред.)", - добавил он.Биб добавил, что особенно сильно Киев будет нуждаться в помощи Соединенных Штатов. По его словам, Украине уже невыгодно продолжать конфликт, поэтому ей нужно как можно скорее пойти на компромисс с Россией.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
Киев теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, заявили в США
Аналитик Биб: без помощи Запада Киев теряет рычаги влияния на переговоры с РФ
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Ежедневно Украина теряет рычаги влияния на мирные переговоры с Россией, поэтому без помощи Запада ей не справиться. Об этом рассказал экс-глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб.
"Им понадобится помощь Запада, (чтобы найти компромиссное решение с Россией - ред.)", - добавил он.
Биб добавил, что особенно сильно Киев будет нуждаться в помощи Соединенных Штатов. По его словам, Украине уже невыгодно продолжать конфликт, поэтому ей нужно как можно скорее пойти на компромисс с Россией.
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