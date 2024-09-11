https://1prime.ru/20240911/ukraina-851506401.html

Киев теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, заявили в США

Киев теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, заявили в США - 11.09.2024, ПРАЙМ

Киев теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, заявили в США

Ежедневно Украина теряет рычаги влияния на мирные переговоры с Россией, поэтому без помощи Запада ей не справиться. Об этом рассказал экс-глава аналитического... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T17:23+0300

2024-09-11T17:23+0300

2024-09-11T17:23+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Ежедневно Украина теряет рычаги влияния на мирные переговоры с Россией, поэтому без помощи Запада ей не справиться. Об этом рассказал экс-глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб."Им понадобится помощь Запада, (чтобы найти компромиссное решение с Россией - ред.)", - добавил он.Биб добавил, что особенно сильно Киев будет нуждаться в помощи Соединенных Штатов. По его словам, Украине уже невыгодно продолжать конфликт, поэтому ей нужно как можно скорее пойти на компромисс с Россией.

https://1prime.ru/20240911/tramp-851492609.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша