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США выделят свыше $700 млн дополнительного финансирования на нужды Украины - 11.09.2024, ПРАЙМ
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США выделят свыше $700 млн дополнительного финансирования на нужды Украины
США выделят свыше $700 млн дополнительного финансирования на нужды Украины - 11.09.2024, ПРАЙМ
США выделят свыше $700 млн дополнительного финансирования на нужды Украины
США выделяют более 700 миллионов долларов дополнительной финансовой помощи для Украины, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T20:00+0300
2024-09-11T20:00+0300
спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 11 сен — ПРАЙМ. США выделяют более 700 миллионов долларов дополнительной финансовой помощи для Украины, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. Как сообщил Блинкен, который в эти дни находится с визитом в Киеве, 325 миллионов долларов будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Еще 290 миллионов планируется использовать для оказания гуманитарной помощи украинскому населению. Помощь будет включать в себя закупку лекарств, продуктов питания, питьевой воды и других товаров первой необходимости.Кроме того, США планируют выделить Киеву около 102 миллионов долларов на проведение работ по разминированию территорий. Таким образом, общая сумма финансовой помощи составит примерно 717 миллионов долларов.
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украина, сша, помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, помощь Украине
20:00 11.09.2024
 
США выделят свыше $700 млн дополнительного финансирования на нужды Украины

Блинкен: США выделят свыше $700 млн допфинансирования на нужды Украины

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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ВАШИНГТОН, 11 сен — ПРАЙМ. США выделяют более 700 миллионов долларов дополнительной финансовой помощи для Украины, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.
Как сообщил Блинкен, который в эти дни находится с визитом в Киеве, 325 миллионов долларов будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
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17:53
Еще 290 миллионов планируется использовать для оказания гуманитарной помощи украинскому населению. Помощь будет включать в себя закупку лекарств, продуктов питания, питьевой воды и других товаров первой необходимости.
Кроме того, США планируют выделить Киеву около 102 миллионов долларов на проведение работ по разминированию территорий. Таким образом, общая сумма финансовой помощи составит примерно 717 миллионов долларов.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАпомощь Украине
 
 
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