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США выделят свыше $700 млн дополнительного финансирования на нужды Украины

США выделят свыше $700 млн дополнительного финансирования на нужды Украины - 11.09.2024, ПРАЙМ

США выделят свыше $700 млн дополнительного финансирования на нужды Украины

США выделяют более 700 миллионов долларов дополнительной финансовой помощи для Украины, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T20:00+0300

2024-09-11T20:00+0300

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ВАШИНГТОН, 11 сен — ПРАЙМ. США выделяют более 700 миллионов долларов дополнительной финансовой помощи для Украины, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. Как сообщил Блинкен, который в эти дни находится с визитом в Киеве, 325 миллионов долларов будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Еще 290 миллионов планируется использовать для оказания гуманитарной помощи украинскому населению. Помощь будет включать в себя закупку лекарств, продуктов питания, питьевой воды и других товаров первой необходимости.Кроме того, США планируют выделить Киеву около 102 миллионов долларов на проведение работ по разминированию территорий. Таким образом, общая сумма финансовой помощи составит примерно 717 миллионов долларов.

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