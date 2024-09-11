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"ВкусВилл" откроет свой первый магазин косметики и товаров для дома

"ВкусВилл" откроет свой первый магазин косметики и товаров для дома - 11.09.2024, ПРАЙМ

"ВкусВилл" откроет свой первый магазин косметики и товаров для дома

Российский ритейлер "ВкусВилл" этой осенью откроет в Москве свой первый магазин косметики, бытовых товаров и товаров для дома, сообщили РИА в пресс-службе... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T10:27+0300

2024-09-11T10:27+0300

2024-09-11T10:27+0300

вкусвилл

магазин

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российский ритейлер "ВкусВилл" этой осенью откроет в Москве свой первый магазин косметики, бытовых товаров и товаров для дома, сообщили РИА в пресс-службе компании. "ВкусВилл Красиво" - это тестовый формат специализированного магазина. Первая точка откроется в Москве. В ассортименте - косметика по уходу за лицом, бытовые товары и товары для дома", - сказали в компании, добавив, что открытие планируется этой осенью. Там отметили, что вся продукция будет выпускаться под брендом "ВкусВилла" и его партнеров. Ранее, в июне, компания представила свою косметику в парфюмерно-косметической сети "Лэтуаль". Товары также продаются на маркетплейсах Ozon и Wildberries и в самом магазине ритейлера.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вкусвилл, магазин