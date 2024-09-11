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"ВкусВилл" откроет свой первый магазин косметики и товаров для дома - 11.09.2024, ПРАЙМ
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"ВкусВилл" откроет свой первый магазин косметики и товаров для дома
"ВкусВилл" откроет свой первый магазин косметики и товаров для дома - 11.09.2024, ПРАЙМ
"ВкусВилл" откроет свой первый магазин косметики и товаров для дома
Российский ритейлер "ВкусВилл" этой осенью откроет в Москве свой первый магазин косметики, бытовых товаров и товаров для дома, сообщили РИА в пресс-службе... | 11.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российский ритейлер "ВкусВилл" этой осенью откроет в Москве свой первый магазин косметики, бытовых товаров и товаров для дома, сообщили РИА в пресс-службе компании. "ВкусВилл Красиво" - это тестовый формат специализированного магазина. Первая точка откроется в Москве. В ассортименте - косметика по уходу за лицом, бытовые товары и товары для дома", - сказали в компании, добавив, что открытие планируется этой осенью. Там отметили, что вся продукция будет выпускаться под брендом "ВкусВилла" и его партнеров. Ранее, в июне, компания представила свою косметику в парфюмерно-косметической сети "Лэтуаль". Товары также продаются на маркетплейсах Ozon и Wildberries и в самом магазине ритейлера.
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вкусвилл, магазин
Вкусвилл, магазин
10:27 11.09.2024
 
"ВкусВилл" откроет свой первый магазин косметики и товаров для дома

"ВкусВилл" откроет в Москве свой первый магазин косметики и товаров для дома

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанквкусвилл
вкусвилл - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российский ритейлер "ВкусВилл" этой осенью откроет в Москве свой первый магазин косметики, бытовых товаров и товаров для дома, сообщили РИА в пресс-службе компании.
"ВкусВилл Красиво" - это тестовый формат специализированного магазина. Первая точка откроется в Москве. В ассортименте - косметика по уходу за лицом, бытовые товары и товары для дома", - сказали в компании, добавив, что открытие планируется этой осенью.
Там отметили, что вся продукция будет выпускаться под брендом "ВкусВилла" и его партнеров.
Ранее, в июне, компания представила свою косметику в парфюмерно-косметической сети "Лэтуаль". Товары также продаются на маркетплейсах Ozon и Wildberries и в самом магазине ритейлера.
 
Вкусвиллмагазин
 
 
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