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"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском
"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском - 11.09.2024, ПРАЙМ
"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском
От тюремного заключения украинского лидера Владимира Зеленского спасает лишь безумная эскалация в конфликте с Россией. Об этом в своем аккаунте в социальной... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T14:31+0300
2024-09-11T14:31+0300
2024-09-11T14:31+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. От тюремного заключения украинского лидера Владимира Зеленского спасает лишь безумная эскалация в конфликте с Россией. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен"Уже несколько месяцев я предупреждал о безумной эскалации на Украине, поскольку это единственный способ спасти Зеленского от тюрьмы или чего еще похуже, а также удержать на плаву кандидатуру демократов на выборах. И теперь мы уже почти дошли к этому этапу", — предупредил эксперт.Ранее американский президент Джо Байден рассказал журналистам, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность разрешения Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.
https://1prime.ru/20240911/ukraina-851497379.html
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россия, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском
Профессор Малинен: Зеленского от тюрьмы спасает лишь безумная эскалация
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ.
От тюремного заключения украинского лидера Владимира Зеленского спасает лишь безумная эскалация в конфликте с Россией. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал
профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен
"Уже несколько месяцев я предупреждал о безумной эскалации на Украине, поскольку это единственный способ спасти Зеленского от тюрьмы или чего еще похуже, а также удержать на плаву кандидатуру демократов на выборах. И теперь мы уже почти дошли к этому этапу", — предупредил эксперт.
Ранее американский президент Джо Байден рассказал журналистам, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность разрешения Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.
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