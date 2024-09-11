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"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском - 11.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском
"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском - 11.09.2024, ПРАЙМ
"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском
От тюремного заключения украинского лидера Владимира Зеленского спасает лишь безумная эскалация в конфликте с Россией. Об этом в своем аккаунте в социальной... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T14:31+0300
2024-09-11T14:31+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. От тюремного заключения украинского лидера Владимира Зеленского спасает лишь безумная эскалация в конфликте с Россией. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен"Уже несколько месяцев я предупреждал о безумной эскалации на Украине, поскольку это единственный способ спасти Зеленского от тюрьмы или чего еще похуже, а также удержать на плаву кандидатуру демократов на выборах. И теперь мы уже почти дошли к этому этапу", — предупредил эксперт.Ранее американский президент Джо Байден рассказал журналистам, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность разрешения Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.
https://1prime.ru/20240911/ukraina-851497379.html
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россия, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
14:31 11.09.2024
 
"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском

Профессор Малинен: Зеленского от тюрьмы спасает лишь безумная эскалация

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. От тюремного заключения украинского лидера Владимира Зеленского спасает лишь безумная эскалация в конфликте с Россией. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен
"Уже несколько месяцев я предупреждал о безумной эскалации на Украине, поскольку это единственный способ спасти Зеленского от тюрьмы или чего еще похуже, а также удержать на плаву кандидатуру демократов на выборах. И теперь мы уже почти дошли к этому этапу", — предупредил эксперт.
Ранее американский президент Джо Байден рассказал журналистам, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность разрешения Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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