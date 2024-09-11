https://1prime.ru/20240911/zelenskiy--851501707.html

"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском

"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском - 11.09.2024, ПРАЙМ

"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском

От тюремного заключения украинского лидера Владимира Зеленского спасает лишь безумная эскалация в конфликте с Россией. Об этом в своем аккаунте в социальной... | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T14:31+0300

2024-09-11T14:31+0300

2024-09-11T14:31+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. От тюремного заключения украинского лидера Владимира Зеленского спасает лишь безумная эскалация в конфликте с Россией. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен"Уже несколько месяцев я предупреждал о безумной эскалации на Украине, поскольку это единственный способ спасти Зеленского от тюрьмы или чего еще похуже, а также удержать на плаву кандидатуру демократов на выборах. И теперь мы уже почти дошли к этому этапу", — предупредил эксперт.Ранее американский президент Джо Байден рассказал журналистам, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность разрешения Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.

https://1prime.ru/20240911/ukraina-851497379.html

украина

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россия, украина, владимир зеленский