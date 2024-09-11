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Россия может экспортировать 60 миллионов тонн зерна, заявила Лут

Россия может экспортировать 60 миллионов тонн зерна, заявила Лут - 11.09.2024, ПРАЙМ

Россия может экспортировать 60 миллионов тонн зерна, заявила Лут

Россия в этом сельхозгоду может позволить себе экспортировать 60 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. | 11.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-11T17:00+0300

2024-09-11T17:00+0300

2024-09-11T17:01+0300

россия

сельхозпродукция

экспорт зерна

минсельхоз рф

оксана лут

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия в этом сельхозгоду может позволить себе экспортировать 60 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут."У нас приличные переходящие остатки. Поэтому пока при урожае в 132 миллиона тонн, можем себе позволить экспортировать 60 миллионов тонн", - сказала Лут на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами кабмина.Экспорт пшеницы в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 миллиона тонн, сообщала ранее глава Минсельхоза. По ее словам, хорошо идет зерно "третьего класса", которое используется для формирования помольной партии при производстве хлебопекарной муки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сельхозпродукция, экспорт зерна, минсельхоз рф, оксана лут