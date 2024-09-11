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Россия может экспортировать 60 миллионов тонн зерна, заявила Лут
Россия может экспортировать 60 миллионов тонн зерна, заявила Лут - 11.09.2024, ПРАЙМ
Россия может экспортировать 60 миллионов тонн зерна, заявила Лут
Россия в этом сельхозгоду может позволить себе экспортировать 60 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T17:00+0300
2024-09-11T17:00+0300
2024-09-11T17:01+0300
россия
сельхозпродукция
экспорт зерна
минсельхоз рф
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия в этом сельхозгоду может позволить себе экспортировать 60 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут."У нас приличные переходящие остатки. Поэтому пока при урожае в 132 миллиона тонн, можем себе позволить экспортировать 60 миллионов тонн", - сказала Лут на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами кабмина.Экспорт пшеницы в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 миллиона тонн, сообщала ранее глава Минсельхоза. По ее словам, хорошо идет зерно "третьего класса", которое используется для формирования помольной партии при производстве хлебопекарной муки.
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россия, сельхозпродукция, экспорт зерна, минсельхоз рф, оксана лут
РОССИЯ, сельхозпродукция, экспорт зерна, Минсельхоз РФ, Оксана Лут
Россия может экспортировать 60 миллионов тонн зерна, заявила Лут
Лут: Россия в этом сельхозгоду может позволить себе экспорт зерна в 60 млн тонн